PC sistemine performans dopingi

XPG Gammix S50 Lite, hem okuma hem de yazma hızlarıyla yüksek performansı hedefleyen, bunun yanında dayanıklı yapısıyla da uzun süreler sorunsuz bir şekilde kullanım vaat eden bir ürün.

PCIe Gen4 arabirimi kullanan SSD, bu sayede yüksek boyutlu verilerin depolanması ve kopyalanması tarafında oyun severlere daha iyi çözümler sunabiliyor. Bu da oyunlarda daha performanslı hareket edebilmenin önünü açıyor. Evet, basit tabirle PCIe 3.0’e kıyasla çok daha yüksek performanslardan söz edebiliriz.

Tabii burada burada yalnızca oyunculardan bahsetmemek gerekli. Ürün, sorunsuz ve hızlı iş süreçlerinden yana tercih kullanan profesyoneller için de ideal bir seçenek. Örneğin, yüksek çözünürlüklü videolar üzerinde çalışırken ya da 3D tasarımlar üzerinde çalışırken faydasını hissedebilirsiniz.

SMI tarafından geliştirilen yeni SM2267 kontrol yongasını kullanan S50 Lite, PCIe Gen4 arabirimi ve NVMe 1.4 teknolojilerinden aldığı güçle saniyede 3900MB’a kadar okuma, 3200MB’a kadar da yazma hızlarına ulaşabiliyor. Ek olarak, 490K/540K IOPS rasgele okuma ve yazma değerlerine de ulaşabiliyor.