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PC sistemine performans dopingi

23.01.2021 10:24 | Son Güncelleme:
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PC sistemine performans dopingi

XPG oyuncular için yepyeni bir SSD geliştirdi. Üst seviye teknolojilerle donatılmış olan XPG Gammix S50 Lite PCIe Gen4 M.2 SSD, PC sisteminizi performansını bir üst noktaya taşıyor.

XPG Gammix S50 Lite, hem okuma hem de yazma hızlarıyla yüksek performansı hedefleyen, bunun yanında dayanıklı yapısıyla da uzun süreler sorunsuz bir şekilde kullanım vaat eden bir ürün.

PCIe Gen4 arabirimi kullanan SSD, bu sayede yüksek boyutlu verilerin depolanması ve kopyalanması tarafında oyun severlere daha iyi çözümler sunabiliyor. Bu da oyunlarda daha performanslı hareket edebilmenin önünü açıyor. Evet, basit tabirle PCIe 3.0’e kıyasla çok daha yüksek performanslardan söz edebiliriz.

Tabii burada burada yalnızca oyunculardan bahsetmemek gerekli. Ürün, sorunsuz ve hızlı iş süreçlerinden yana tercih kullanan profesyoneller için de ideal bir seçenek. Örneğin, yüksek çözünürlüklü videolar üzerinde çalışırken ya da 3D tasarımlar üzerinde çalışırken faydasını hissedebilirsiniz.

SMI tarafından geliştirilen yeni SM2267 kontrol yongasını kullanan S50 Lite, PCIe Gen4 arabirimi ve NVMe 1.4 teknolojilerinden aldığı güçle saniyede 3900MB’a kadar okuma, 3200MB’a kadar da yazma hızlarına ulaşabiliyor. Ek olarak, 490K/540K IOPS rasgele okuma ve yazma değerlerine de ulaşabiliyor.

32 gram ağırlıkta, soğutucusu bulunmayan pek çok rakibine kıyasla %20 kadar daha serin çalışabildiği belirtilen cihaz, Dinamik SLC önbellek, LDPC hata düzeltme kodu, RAID desteği, AES 256-bit şifreleme gibi teknolojilere de sahip. Ayrıca PCIe 3.0 platformlarda da çalışıyor.

XPG Gammix S50 Lite’ın 1TB ve 2TB olmak üzere iki farklı depolama seçeneği bulunuyor. Yine XPG’nin belirttiğine göre ürünün 5 yıllık garanti süreci de var. Bu da firmanın oyun severlerle yıllarca yan yana olacağını gösteriyor.

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