PC sistemlerine sessiz ve serin dopingi

XPG LEVANTE 240 ARGB 2x120mm fanlara sahip sıvı soğutma sistemi, hem yüksek performansı, hem olabildiğince sessiz yapısı, hem de pek çok farklı firmanın RGB aydınlatma sistemleriyle uyumlu çalışabilen sisteme sahip.

Öncelikle, ürünün kutusunu açmadan, kutu üzerinde yazan detaylara bakıldığında bile ürün hakkında pek çok bilgiyi elde edebiliyorsunuz. Açıklayıcı bilgilerle dolu kutu tasarımlarını her daim seviyoruz.

Kutuyu açtığımızda ise, radyatörden ikili fan sistemine, bakır levha su bloğundan bağlantı kablolalarına, hatta vidalarına kadar hemen her detaya yer verilmiş. Kutudan XPG sticker seti bile çıkıyor.

Ve tabii ki, AMD ve Intel işlemciler için montajda kullanabileceğiniz ayrı ayrı aparatlar da yine kutudan çıkıyor. Zengin bir içerik sunulmuş diyebiliriz.

Ürün, Intel soketleri tarafında: LGA 1366, 115X, 2066 ve 2011 desteği sunuyor.

AMD tarafında ise: AM4 desteği mevcut.

Pek çok kullanıcı için sıvı soğutma sistemleri “kurulması ve çalıştırılması zor” sistemler olarak düşünülür. Lakin bu algının yavaş yavaş kırılmaya başladığını söyleyebiliriz. Kutuda gelen kitapçıktaki montaj talimatlarıyla da rahatlıkla yol alabilirsiniz.

XPG LEVANTE 240, sistem boştayken ya da Windows’ta dosya işlerinizle ilgileniyorken neredeyse tamamen sessiz çalışıyor. Zaten sisteme yük binmediği için, XPG de ona göre hareket ediyor.

Ama bir video düzenleme programını açtığınızda ya da güçlü grafiklere sahip bir oyun oynamaya başladığınızda, hele de bu süreç saatler sürüyorsa, işte burada XPG’nin gücünü daha iyi anlayabileceksiniz.

Deneyimlerimiz itibarıyla, PC’miz yük altındayken, özellikle oyun deneyimleri esnasında bir aşırı ısınma faktörü, donma, reset atma gibi can sıkıcı sonuçlarla karşılaşmadık. Aksine, oyunlardaki akıcılık çok iyiydi. Öte yandan, sistem yük altındayken fan sesleri de çok az duyuluyor. Mesela oyun oynadığınızda, oyunun sesleri zaten fanların seslerini de bastırdığı için hiçbir rahatsızlık hissetmiyorsunuz.

Ve gelelim RGB aydınlatma sistemine. Dediğimiz gibi, bu sistemden en iyi şekilde yararlanabilmek için büyük ve şeffaf bir PC kasanız olmalı.Ürün, oldukça canlı renkler sunabiliyor ve odanızın havasını değiştirebiliyor. Hele de odanızda ışıkları kapattığınız, bazen sabahlara kadar süren heyecanlı oyun karşılaşmalarınızda.

Uygulama üzerinden kız bulmaya çalışanlar dikkat!

