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PCR testi ibrazı zorunluluğu uygulaması yarın başlıyor! Sağlık Bakanı duyurmuştu

29.12.2020 10:58 | Son Güncelleme:
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PCR testi ibrazı zorunluluğu uygulaması yarın başlıyor! Sağlık Bakanı duyurmuştu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca basın toplantısında Türkiye'ye gelecek tüm yolculara "PCR testi ibrazı zorunluluğu" uygulamasını duyurmuştu. Uygulama yarın tüm hudut kapılarında yarın başlayacak. Avrupa'dan Türkiye'ye giriş yapılan Edirne'deki sınır kapılarında da yarın başlayacak uygulamada, Türkiye'ye giriş yapmak isteyenlere pasaport kontrolü sırasında son 72 saatte yaptırdıkları PCR test sonuçları sorulacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'ye hava, kara ve deniz yolu ile gelecek tüm yolcuların son 72 saatte yapılmış negatif sonuçlu PCR testlerini ibraz etme gerekliliği uygulamasının başlatılacağını duyurmuştu.

"PCR test ibrazı zorunluluğu" uygulaması yarın başlayacak. Uygulama, gelecek yıl mart ayına kadar sürdürülecek.

PASAPORT KONTROLÜ SIRASINDA TEST SONUÇLARI İSTENECEK

Avrupa'dan Türkiye'ye giriş yapılan Edirne'deki sınır kapılarında da yarın başlayacak uygulamada, kara yoluyla sınır kapılarından Türkiye'ye giriş yapmak isteyenlere pasaport kontrolü sırasında son 72 saatte yaptırdıkları PCR test sonuçları sorulacak.

Hudut kapısında testi ibraz etmeyenler geri dönüş hakkını kullanabilecek ya da Türkiye'de konaklayacaklarını beyan ettikleri (ev, otel) adreste karantina altına alınacak.

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Konaklayacak yeri olmadığını beyan edenler ise Sağlık Müdürlüğünün göstereceği yerlerde karantinaya alınacak.

(AA)

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