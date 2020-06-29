PCR testi isteyen ülkelere gidecekler testi 110 TL'ye yaptırabilecek

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’nün sayfasında yer alan duyuruya göre konuyla ilgili çeşitli laboratuvarlar yetkilendirildi. Yetkili laboratuvarların listesine "https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/haberler/yetkilendirilmis-covi-d-19-tani-laboratuvarlari.html" adresinden ulaşılabiliyor.

Vatandaşlar söz konusu sağlık kuruluşlarına uçak bileti, varsa görev belgesi ve dilekçesi, 110 TL yatırdıklarına dair banka dekontu ile başvuruda bulunabilecek.

Ücret "Yurt dışına çıkış – PCR Testi" ibaresi ve alıcı "Halk Sağlık Genel Müdürlüğü" olmak üzere, Halk Bankası Ankara Kurumsal Şubesi nezdinde bulunan "TR70 0001 2009 4520 0005 0000 41" IBAN Nolu Hesabına yatırılacak. Alınan banka dekontu başvuru yapılan sağlık kuruluşuna teslim edilecek.

Görevli olarak yurt dışına çıkacak kamu görevlilerinden ise herhangi bir ücret alınmayacak.

Almanya’dan Türkiye’ye gidenlerin de geliş sonrasında 14 gün karantinaya alınmamak için PCR testi yaptırmaları gerekiyor. Testin Almanya’ya girişten en geç 48 saat önce yapılmış olması ve sonucun negatif çıkması gerekiyor.