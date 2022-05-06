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PCR testi kalktı mı? PCR testi nedir? PCR testi ne demektir?

06.05.2022 17:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

PCR testi vatandaşlar tarafından araştırılıyor. PCR testine Sağlık Bakanlığı'ndan resmi açıklama geldi. Koronavirüs salgını döneminde yapılan PCR testi ile ilgili yeni karar alındı. Vatandaşlar ise PCR testi nedir, PCR testi kaldırıldı mı soruları araştırmaya başladı. Peki PCR testine dair detaylar!

PCR testi kalktı mı? PCR testi nedir? PCR testi ne demektir?

Koronavirüs salgınına dair milyonlarca kişiyi ilgilendiren bir açıklama geldi. Bu zorlu süreçte bir son dakika gelişmesi daha yaşandı. Artık ameliyat ya da endoskopi gibi diğer işlemler öncesinde yapılması zorunlu olan PCR testi hakkında yeni karar alındı. İşte Sağlık Bakanlığı'nın PCR testine dair yaptığı açıklamanın ayrıntıları!

PCR TESTİ NEDİR?

PCR bir tanı testi olarak bilinmektedir ve koronavirüste de virüse ait RNA'yı göstermektedir. Yani PCR test koronavirüs sürecinde, vücuttaki virüsün kimliğini göstermek için yapılan bir testtir. Farklı hastalıklar için de kullanılan PCR, vücuttaki çok az sayıdaki mikrobu bile tespit edebilmektedir.

PCR TESTİ KALDIRILDI MI?

Sağlık kurumlarında hastalara yatış öncesi ya da yatış sırasında ya da günübirlik işlem ve operasyonlar öncesinde tarama amaçlı PCR testi uygulaması kaldırıldı. Sağlık Bakanlığı hastanelerin artık ameliyat ya da endoskopi, kolonoskopi gibi girişimsel işlemler öncesinde hastalara tarama amaçlı test yapılmamasını istedi. Resmi yazıda kararın vaka sayıları, aşılama oranı, ilaç kullanımı gibi etkenlerin göz önünde bulundurularak alındığı belirtildi.

Uzmanlara göre yeni uygulama hekimler ve sağlık çalışanlarının dışında diğer yatan hastaların sağlığı için risk oluşturacak. 21 Nisan'da da Sosyal Güvenlik Kurumu, hastanelerdeki corona virüs hastası ayrımını sona erdirmiş, Covid hastaları için ödenen ek ücretler kaldırılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) PCR testi
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