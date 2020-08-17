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PCR testi nedir? PCR testi ödemesi ve güncel fiyatları ne kadar? PCR testi nasıl, nerede yapılır? Yurt dışına çıkanlardan PCR / Koronavirüs testi istenir mi?

SAĞLIK HABERLERİ  | 17.08.2020 07:36 | Son Güncelleme

Yurt dışına çıkarken bazı ülkelerin PCR testi negatif sonucu istemeleri ile PCR testi nedir merak ediliyor. Gidilen ülkedeki 14 günlük koronavirüs karantina süresinde kalmamak için alınan PCR testi nasıl yapılır, PCR testi fiyatları ne kadar sorusu gündem oldu. İşte PCR testi ödemesi ve diğer detaylar...

PCR testi nedir? PCR testi ödemesi ve güncel fiyatları ne kadar? PCR testi nasıl, nerede yapılır? Yurt dışına çıkanlardan PCR / Koronavirüs testi istenir mi?

Yurt dışı uçuşlarının açılmasıyla birlikte gündem olan PCR testi araştırılmaya başlandı. PCR testi nedir ve ne anlama gelir araştırması yapan vatandaşlar tıbbi ve biyolojik araştırmalarda kullanılan PCR testinin ne işe yaradığını merak ediyor. Vücutta az miktarda bulunan mikrobu dahi tespit etmeye yarayan PCR testi nasıl yapılır?İşte PCR testi fiyatı ve nerede yapıldığına dair detaylar...

PCR TESTİ FİYATLARI

Koronavirüs salgını ile adını öğrendiğimiz PCR testi ne işe yarıyor vatandaşlar tarafından merak ediliyor. PCR testinin yapıldığı kişide koronavirüse ait RNS'nın görülmesi ile kişinin koronavirüs mikrobu taşıyıp taşımadığı öğreniliyor. Koronavirüs tanı testi olarak da bilinen PCR testi fiyatı ne kadar olduğunu merak eden vatandaşlar, PCR testi ödemesi ne kadar araştırması yapıyor. PCR Testi ücreti 250 lira olarak açıklandı.

PCR TESTİ NEREDE YAPILIR?

12 Ağustos'tan sonra yurt dışına çıkan vatandaşlarda bazı ülkelere giderken PCR testi istenmişti. PCR testi negatif olan vatandaşlar gittikleri ülkede karantina sürecine girmiyorlar. Bu amaçla daha çok kullanılan PCR testi nerede yapılır bilgisini paylaşalım. PCR testi her yerde yapılmadığı gibi bazı yetkili laboratuvarlarda yapılmaktadır. PCR testi yapan hastaneler/ laboratuvarlar listesine aşağıdaki linkten ulaşılabilir.
Yetkili laboratuvar listesine, "https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/haberler/yetkilendirilmis-covi-d-19-tani-laboratuvarlari.html" adresinden ulaşılabilecek.

PCR TESTİ YAPAN YERLER LİSTESİ

HAVALİMANINDA PCR TESTİ YAPILIR MI?

15 Temmuz tarihi itibari ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın verdiği bilgiye göre; sınır kapıları ve havaalanlarında yer alacak test merkezlerinin açıldı. İlk olarak 1 Temmuz'da İstanbul, Antalya, Dalaman, İzmir gibi havalimanlarında açılan test merkezleri 15 Temmuz itibari ile tüm noktalara açıldı. Havalimanında ya da sınır kapısında PCR testi yapılır mı araştırmasını yapan vatandaşlar, bu noktalardan PCR tesi yaptırıp, ülkeden ayrılmadan önce 48 saat içinde ibraz etmek zorundalar.

SAĞLIK OCAĞINDA PCR TESTİ YAPILIR MI?

Kültür ve Turizm Bakanlığı, sağlık ocaklarında PCR testi yapılır mı sorusuna cevap olarak, turistlerin de sağlık ocaklarında PCR testi yapmaları için yazı gönderdiklerini belirtti. Koronavirüs testleri belirti gösterenlerde ücretsiz belirti göstermeyenler için 110 TL yapılıyordu. Şimdi ise Almanya'nın uçuşlarda PCR testi istemesi ile PCR testi fiyatı 220 TL oldu.

PCR TESTİ NEDİR?

PCR (Polymerase Chain Reaction), DNA içerisinde yer alan, dizisi bilinen iki segment arasındaki özgün bir bölgeyi enzimatik olarak çoğaltmak için uygulanan tepkimelere verilen ortak bir isim olarak tanımlanmaktadır. PCR bir tanı testi olarak bilinmektedir ve koronavirüste de virüse ait RNA'yı göstermektedir. Yani koronavirüs sürecinde, vücuttaki virüsün kimliğini göstermek için yapılan bir testtir. Farklı hastalıklar için de kullanılan PCR, vücuttaki çok az sayıdaki mikrobu bile tespit edebilmektedir. PCR testine moleküler tanı testi de denebilmektedir. Test, vücutta virüsün varlığını, ayrıca vücudun enfeksiyona yanıt olarak ürettiği antikorları belirleyebilmektedir.

PCR testinin adı son dönemlerde Covid 19 yani koronavirüsün taranması için duyuldu. Ancak bu test sadece koronavirüste değil, vücuttaki pek çok virüs, parazit, mikrop ya da bakterinin tespitinde, genetik sorunlarda, babalık testlerinde de yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Pek çok hastalık etkeni, PCR testi ile erken dönemde ve hızlı şekilde tespit edilebilmektedir.

PCR TESTİ NASIL YAPILIR?

PCR testlerinde, burun ve boğazdan ucu pamuklu ince bir çubuk vasıtasıyla sürüntü örneği alınmaktadır. Bunun yanında öksürdükten sonra çıkan balgam da örnek olarak alınabilmektedir. Koronavirüs için kullanılıyorsa, hastalığın ilk dönemlerinde bu test için boğaz ya da burundan örnek alınması daha uygundur. Ancak ilerleyen dönemde havayollarından örnek alınmalıdır. Çünkü hastalığın ilerleyen aşamalarında boğaz ya da burun kısmında virüsten örnek kalmamış olabilir. Doğru zamanda ve doğru bir şekilde sağlık görevlisi tarafından alınan örnek özel bir kaba konulmaktadır ve bu örnek laboratuvarda test kartuşuna aktarılmaktadır. Bu aşamadan sonra örnek otomatik olarak filtre edilmektedir. Daha sonra ultrasonik dalgalarla virüsün DNA'sı salınır. Bu aşamada PCR ajanlarıyla DNA molekülleri karışır. Sonrasında reaksiyon tüpünde gerçek zamanlı çoğalma ve tanımlama yapılır. Ve sonrasında da sonuç aşamasına gelinir. PCR; 94°C-98 °C aralığında gerçekleştirilen denatürasyon yani yüksek ısıya maruz kalan DNA'nın iki zincirinin ayrılması, 37 °C-65 °C aralığında gerçekleştirilen tavlama yani sentetik oligonükleotidlerin hedef DNA'ya bağlanması (hibridizasyon) ve 72 °C'de gerçekleştirilen uzama aşamaları olmak üzere 3 aşamadan meydana gelir. Test bu aşamaların belirli bir döngüde ve sayıda tekrarlanması ile gerçekleştirilmektedir. PCR testlerinde iki tür uygulama vardır. Bunlar gerçek zamanlı PCR yani real time PCR ve hızlı sonuç veren PCR'dir. Gerçek zamanlı PCR sonucu 1-3 saat içinde çıkarken, hızlı sonuçlu olanlarda 15 dakikadan 1,5 saate kadar sürede sonuç alınabilir.

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