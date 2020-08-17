PCR testi nedir? PCR testi ödemesi ve güncel fiyatları ne kadar? PCR testi nasıl, nerede yapılır? Yurt dışına çıkanlardan PCR / Koronavirüs testi istenir mi?

Yurt dışı uçuşlarının açılmasıyla birlikte gündem olan PCR testi araştırılmaya başlandı. PCR testi nedir ve ne anlama gelir araştırması yapan vatandaşlar tıbbi ve biyolojik araştırmalarda kullanılan PCR testinin ne işe yaradığını merak ediyor. Vücutta az miktarda bulunan mikrobu dahi tespit etmeye yarayan PCR testi nasıl yapılır?İşte PCR testi fiyatı ve nerede yapıldığına dair detaylar... PCR TESTİ FİYATLARI Koronavirüs salgını ile adını öğrendiğimiz PCR testi ne işe yarıyor vatandaşlar tarafından merak ediliyor. PCR testinin yapıldığı kişide koronavirüse ait RNS'nın görülmesi ile kişinin koronavirüs mikrobu taşıyıp taşımadığı öğreniliyor. Koronavirüs tanı testi olarak da bilinen PCR testi fiyatı ne kadar olduğunu merak eden vatandaşlar, PCR testi ödemesi ne kadar araştırması yapıyor. PCR Testi ücreti 250 lira olarak açıklandı. PCR TESTİ NEREDE YAPILIR? 12 Ağustos'tan sonra yurt dışına çıkan vatandaşlarda bazı ülkelere giderken PCR testi istenmişti. PCR testi negatif olan vatandaşlar gittikleri ülkede karantina sürecine girmiyorlar. Bu amaçla daha çok kullanılan PCR testi nerede yapılır bilgisini paylaşalım. PCR testi her yerde yapılmadığı gibi bazı yetkili laboratuvarlarda yapılmaktadır. PCR testi yapan hastaneler/ laboratuvarlar listesine aşağıdaki linkten ulaşılabilir.

Yetkili laboratuvar listesine, "https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/haberler/yetkilendirilmis-covi-d-19-tani-laboratuvarlari.html" adresinden ulaşılabilecek.

PCR TESTİ YAPAN YERLER LİSTESİ HAVALİMANINDA PCR TESTİ YAPILIR MI? 15 Temmuz tarihi itibari ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın verdiği bilgiye göre; sınır kapıları ve havaalanlarında yer alacak test merkezlerinin açıldı. İlk olarak 1 Temmuz'da İstanbul, Antalya, Dalaman, İzmir gibi havalimanlarında açılan test merkezleri 15 Temmuz itibari ile tüm noktalara açıldı. Havalimanında ya da sınır kapısında PCR testi yapılır mı araştırmasını yapan vatandaşlar, bu noktalardan PCR tesi yaptırıp, ülkeden ayrılmadan önce 48 saat içinde ibraz etmek zorundalar. SAĞLIK OCAĞINDA PCR TESTİ YAPILIR MI? Kültür ve Turizm Bakanlığı, sağlık ocaklarında PCR testi yapılır mı sorusuna cevap olarak, turistlerin de sağlık ocaklarında PCR testi yapmaları için yazı gönderdiklerini belirtti. Koronavirüs testleri belirti gösterenlerde ücretsiz belirti göstermeyenler için 110 TL yapılıyordu. Şimdi ise Almanya'nın uçuşlarda PCR testi istemesi ile PCR testi fiyatı 220 TL oldu. PCR TESTİ NEDİR? PCR (Polymerase Chain Reaction), DNA içerisinde yer alan, dizisi bilinen iki segment arasındaki özgün bir bölgeyi enzimatik olarak çoğaltmak için uygulanan tepkimelere verilen ortak bir isim olarak tanımlanmaktadır. PCR bir tanı testi olarak bilinmektedir ve koronavirüste de virüse ait RNA'yı göstermektedir. Yani koronavirüs sürecinde, vücuttaki virüsün kimliğini göstermek için yapılan bir testtir. Farklı hastalıklar için de kullanılan PCR, vücuttaki çok az sayıdaki mikrobu bile tespit edebilmektedir. PCR testine moleküler tanı testi de denebilmektedir. Test, vücutta virüsün varlığını, ayrıca vücudun enfeksiyona yanıt olarak ürettiği antikorları belirleyebilmektedir.