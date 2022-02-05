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PCR testi zorunluluğu kalktı, haberi alan Bulgarlar Edirne'ye akın etti

05.02.2022 14:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne esnafı yeniden hareketli günlerine kavuşuyor. Bulgaristan hükümetinin aldığı PCR testi kararını duyan yeniden sınıra koştu. Hükümet daha öncesinde, sınır geçişinde PCR testi zorunluluğu koymuştu. Test zorunluluğunun kalkmasıyla birlikte Bulgarlar yeninden Edirne'ye akın etti

PCR testi zorunluluğu kalktı, haberi alan Bulgarlar Edirne'ye akın etti

Edirne yeniden eski günlerine dönüyor. Bulgaristan hükümeti, sınır geçişlerine PCR testi zorunluluğu koymuş ve bu uygulama turizmi azaltmıştı. Alınan yeni kararla PCR testini geçişte isteme zorunluluğunu kaldırmasıyla Bulgarlar Edirne'ye akın etti.

Bulgaristan Sağlık Bakanlığı, artan koronavirüs vakaları nedeniyle Türkiye’yi kırmızı listeye almıştı. Alınan kararla birlikte ülkeye giriş yapanlardan aşı kartı ile birlikte zorunlu PCR testi istenirken, Türkiye’den Bulgaristan’a geçiş için istenen 600 liralık PCR testi sebebiyle Bulgarlar Edirne’ye akını kesmişti. Bulgaristan’ın her geçişte PCR testi isteme zorunluluğunu kaldırması üzerine Bulgar vatandaşları alışveriş için yeniden Edirne’ye gelmeye başladı.

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"İŞLERİMİZ ŞU ANDA ÇOK İYİ"

Ulus Pazar esnaflarından Tuncel Nierve, PCR testinin kalkmasıyla esnafın yüzünün güldüğünü belirterek, “Bulgarlar tekrardan gelmeye başladı ve esnafımızın da yüzü tekrardan gülmeye başladı. İşlerimiz şu anda çok iyidir, 2 hafta biraz çabaladık ama yine pazar toparlanıyor. Soydaşlarımız, vatandaşlarımız tekrardan geliyor. Bulgar vatandaşlarımız bagajlarını doldurup gidiyorlar. Gelemiyorlardı, maliyetler çok yükselmişti. Şimdi kalktı, rahat rahat geliyorlar” dedi.

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"FİYATLAR 2 AY ÖNCEKİYLE AYNI"

PCR testinin kalkmasıyla Edirne’ye geldiklerini ve çok mutlu olduklarını vurgulayan Bulgaristan vatandaşı Fati Mostafamova, “Çok memnunuz. Türkiye çok ucuz geliyor bize. PCR testi kalktı çok sevindik. Her şey çok güzel, her şeyden mümkünce alıyoruz. 2 ay önce gelmiştik ve şimdi geldik fiyatlar yine aynı. Bulgaristan’da her şey çok pahalı. Mutluyuz, insanlar çok hoş karşılıyorlar, dikkat çekiyorlar. Her şeyden memnunuz” şeklinde konuştu.

"ÇOCUKLARI GİYDİRMEYE GELDİK"

Alışveriş için geldiklerini dile getiren Bulgar turist Angei Panaıotov, “Çok daha rahat alışveriş yapabiliriz. Her şey çok daha iyi. Kıyafet, gıda alıyoruz. Çocukları giydirmeye geldik. Ben iki haftada bir geliyorum” diye konuştu.

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"BULGAR MÜŞTERİLERİMİZ TEKRAR GELMEYE BAŞLADI"

PCR testi kalktıktan sonra Edirne’nin hareketlendiğini ifade eden Bostan Pazarı esnafı Metin Doğan, “PCR testi kalktıktan sonra Edirne hareketlendi. Bulgar müşterilerimiz tekrar gelmeye başladı. Onlar memnun, biz onlardan memnunuz. İnşallah bu süreç devam eder böyle. PCR testi kalktığı için hepsi başladı gelmeye. Aşısı olmayanlara da günlük test istiyorlar, o da 10 leva. Bulgar vatandaşların canını yakmıyor, yüksek gelmiyor. Bunun için rahat gidip geliyorlar. Ama bundan önceki dönemde 90 levaya test yaptırıyorlardı, yüksek olduğu için gelemiyorlardı” ifadelerini kullandı.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bulgaristan Edirne
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
ikinci dünya ülkesi Bulgaristan tarafından ekonomik sömürüye uğruyoruz
Adamların 1 levası 7,93 TL yapıyor. Yani bizim paramız 8 kat ucuz. Yabancının oyunu diyerek bizi daha fazla kandırmayın. Ülkemizin milli parası değer yitiriyor. Üretmezsek çiftçimizi desteklemezsek daha beter durumlara düşeriz. İtibardan tasarruf olmaz diye diye fakirleştik. Başkanlık rejimi bizi uçaracaktı ama fiyatları uçurdu.

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