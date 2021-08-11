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PCR testi zorunluluğu mu geliyor? Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor

11.08.2021 08:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs Bilim Kurulu bugün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanıyor. Kritik toplantıda aşı olmayanlar için getirilmesi gündemde olan yasakların masaya yatırılması bekleniyor.

Koronavirüs Bilim Kurulu bugün saat 16:30’da video konferans yöntemiyle toplanacak.

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, toplantının ardından saat 18:00’de YouTube üzerinden canlı açıklama yapacak.

PCR TESTİ ZORUNLULUĞU MU GELİYOR?

Son günlerde artan vaka sayılarıyla birlikte aşı olmayanlara bir takım kısıtlamaların getirilmesi konuşulurken kritik toplantıda PCR testiyle ilgili önemli tavsiye kararlarının alınması bekleniyor. Sağlık Bakanı Koca geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada yakında yeni kararlar alınabileceğine işaret ederek toplumda kalabalık olabilecek yerlerde PCR testi istenebileceğini söylemişti.

SON 24 SAATTE 26 BİN 597 VAKA

Türkiye'de son 24 saatte 264 bin 647 Kovid-19 testi yapıldı, 26 bin 597 kişinin testi pozitif çıktı, 124 kişi hayatını kaybetti. İyileşen sayısı ise 14 bin 954 oldu.

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AŞILAMA VERİLERİ

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 68,56, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 49,09 olarak kayda geçti.

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı 42 milyon 555 bin 988'i birinci doz, 30 milyon 470 bin 7'si ikinci doz, 5 milyon 988 bin 679'u üçüncü doz olmak üzere 79 milyon 14 bin 674'e yükseldi.

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Böylece Kovid-19'la mücadele kapsamında son 24 saatte birinci, ikinci ve üçüncü doz toplam 1 milyon 462 bin 13 aşı uygulandı.

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koronavirüs (Covid-19) Fahrettin Koca koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı) bilim kurulu Sağlık Bakanı
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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Tatile giden her kişi daha doğrusu il dışına çıkan her birey covit testi vermelidir.Taşıyıcı olabilir.
İnsanları mecbur etmeyin, yasak getirmeye calışmayın
ne yasağı artık kaç sene oldu hala yasak peşindesiniz algı yaratmayin

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