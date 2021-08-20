PCR testi zorunluluğu nerelerde geçerli, Kabine'nin yeni kararları kimleri etkiliyor?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Perşembe günkü Kabine toplantısı sonrası Covid-19 tedbirleriyle ilgili alınan kararları açıkladığı basın toplantısında, Covid aşısı olmayanlardan PCR testi istenmesine ilişkin yeni uygulamayı da anlattı.

Erdoğan, okullarda 6 Eylül'de yüz yüze eğitimin başlamasıyla, aşı olmamış öğretmen ve personelden haftada en az 2 kez PCR testi yaptırması isteneceğini söyledi. Aşı olmayan üniversite öğrencileri ve üniversite çalışanlarından da düzenli test yapılması istenecek.

Kabine kararlarına göre, konser, sinema ve tiyatro gibi kalabalık mekanlardaki etkinliklere katılan aşı olmayan kişilerin de PCR testi sunması gerekiyor. Uçak ve şehirlerarası yolculuklarda da aşı olmayanlardan zorunlu olarak PCR testi istenecek.

Aşı olmayanlar için getirilecek PCR testi zorunluluğu şu alanlarda uygulanacak:

Yüz yüze eğitim verecek öğretmen ve personel

Üniversite öğrencileri ve çalışanları

Uçak seyahatleri

Şehirler arası otobüs yolculuğu

Konser, tiyatro, sinema gibi toplu faaliyetler

PCR testi ücretli mi olacak?

Birçok alanda PCR testinin zorunlu tutulacak olması, testlerin ücretli olup olmadığı sorusunu da gündeme taşıdı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, öğretmen ve üniversite öğrencileriyle çalışanların devlet hastanelerinde ücretsiz olarak PCR testi yaptırabileceğini açıkladı.

'Neden vergilerimizle biz karşılıyoruz?'

Ekonomist Uğur Gürses, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter hesabını etiketleyerek paylaştığı mesajında, "Aşı olmak kamu sağlığı açısından bilimsel gereklilik ise aşı olmayan öğretmenlerin haftada iki kez zorunlu kılınan ücretsiz PCR testlerini neden vergilerimizle biz karşılıyoruz?" sorusunu sordu.

https://twitter.com/ugurses/status/1428420128652369920?s=20

Kardiyoloji uzmanı Prof. Dr. Bengi Başer de "Aşı olmamayı hak sayan her öğretmen, personel ve öğrencinin, düzenli ve zorunlu PCR test ücretlerinin, vergilerimle ödenmesine itiraz ediyorum" yorumunu yaptı.

Bağışıklık sistemi uzmanı Dr. Derya Unutmaz ise PCR testlerinin aşı olmayanlara bedava olmasının haksızlık oluşturacağını savundu.

https://twitter.com/DeryaTR\_/status/1428675385277915136?s=20

'Amaca hizmet etmez'

Eğitim Bir Sen ise uygulamanın, okulların açık tutulması amacına hizmet etmeyeceğini ileri sürdü:

"Haftada iki defa PCR testi zorunluluğu getirmek gibi fiilen yürütülmesi neredeyse imkânsız, psikolojik baskı boyutuna varacak, aşılanmayı bireysel bir tercih olmaktan çıkarıp zorunlu bir tercih hâline getirecek her türden zorlamanın, okulların açık tutulması amacına hizmet etmekten uzak olduğu bilinmelidir."

'Ben olsam aşımı yaptırır, testten kurtulurum'

DHA'nın sorularını yanıtlayan Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, öğretmenler ve okul çalışanlarına haftada 2 kez PCR testi zorunluluğu getirilmesi ile bu kişilerin ayda 8 kez PCR testi yaptırmak zorunda kalacağını söyledi.

Prof. Dr. İlhan, "Test ücretsiz yapılacağı için çok fazla başvuru olacak, hastanenin iş yükü artacak. Vatandaş ayda en az 8 kez PCR testi yaptırmak zorunda kalacak. Burnunuz acıyor, boğazınız acıyor sonra tekrar rahatsızlık hissediyorsunuz, zaman kaybı oluyor, test yaptırmaya gittiğinizde kalabalıksa odada bulaşma riski söz konusu oluyor. Açıkçası uygulama açısından baktığımızda ben olsam vatandaşlarımızın yerinde aşımı yaptırıp PCR zorunluluğundan kurtulurdum. Konuyu böyle düşünmek gerekiyor" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Özer: Öğrenciler ve öğretmenler okula maske takarak gelecekler

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yüz yüze eğitime ilişkin yol haritasının açıklanmasının ardından birim amirleri ve il milli eğitim müdürleriyle toplantı yaptı.

Bakan Özer, "Okullarda yüz yüze eğitimin bir kez daha aksamaması için maske, mesafe ve hijyen kurallarından asla taviz vermeyeceğiz. Öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve diğer eğitim çalışanlarımız okula maske takarak gelecekler" ifadelerini kullandı.

Erdoğan: Tüm vatandaşlarıma aşılarını derhal olmaları çağrısında bulunuyorum

Kabine toplantısı sonrası açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, son dönemde salgın sebebiyle hastanelere yatan, yoğun bakıma alınan, entübe edilen veya hayatını kaybeden hastaların çok büyük bir bölümünün aşı yaptırmayanlardan oluştuğunu dile getirdi.

Aralarında Ankara ve İzmir'in de bulunduğu 33 ilin aşılamada yüzde 75 sınırını geçerek mavi listeye girdiğini belirten Erdoğan, şunları ifade etti:

"Aşılamada yüzde 65 ile 75 arasında yer alan illerimiz sarı, yüzde 55 ile 65 arasında yer alan illerimiz turuncu listededir. Aşılamada yüzde 55'in altında kalan Şanlıurfa, Mardin, Bitlis, Muş, Gümüşhane ve Diyarbakır illerimiz ise kırmızı listede yer almaktadır. Bu illerimizde yaşayan kardeşlerimizden başlayarak tüm vatandaşlarıma bir kez daha aşılarını derhal olmaları çağrısında bulunuyorum."

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kabine toplantısının ardından salgın süreciyle ilgili merak edilenleri cevapladı. Türkiye'deki delta varyantı yoğunluğunun yüzde 90'ı geçtiğini söyleyen Bakan Koca, "Yeni bir kapanma olur mu?" sorusuna "Yeni dönemde salgın nedeniyle kapanma düşünmüyoruz" cevabını verdi.

İki doz aşısını olmuş öğretmenlerin oranı yüzde 66

Öğretmenlerin aşılanma oranına işaret eden Koca, "En az bir doz aşı olan öğretmenlerimizin oranı yüzde 81. İki doz aşısını tamamlamış öğretmenler yüzde 66 ile Türkiye ortalamasının üzerinde" bilgisini paylaştı.

Koca, 12 yaş üzeri çocuklarda, ek bir hastalığı veya kronik rahatsızlığı söz konusu ise aşılamayı önerdiklerini, 15 yaş ve üstünün aşısının da yine ailenin onayıyla, talebiyle yaptırıldığını anımsatarak, yurt dışına gidişler için de şu an ek bir aşı gerekmediğinin altını çizdi.