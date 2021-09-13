PCR testi zorunluluğu nerelerde geçerli, Kabine'nin yeni kararları kimleri etkiliyor?

Son Kabine toplantısında Covid-19 tedbirleriyle ilgili alınan kararlar kapsamında, 6 Eylül'den itibaren, okullarda yüz yüze eğitimin başlamasıyla, aşı olmamış öğretmen ve personelin haftada en az 2 kez PCR testi yaptırması, koronavirüs aşısı yaptırmamış veya hastalığı geçirmemiş kişilerin toplu ulaşım araçlarıyla yapacakları şehirlerarası seyahatlerde negatif sonuçlu PCR testi belgesi ibraz etmesi gerekiyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, "Bazı Faaliyetler İçin PCR Testi Zorunluluğu Genelgesi" sonrasında tedbirler sıkılaştırıldı.

Bu kapsamda, 6 Eylül'den itibaren, aşısız veya hastalığı geçirmemiş kişilerin özel araç dışında, uçak, otobüs, tren veya diğer toplu ulaşım araçlarıyla gerçekleştirecekleri şehirlerarası seyahatler için negatif sonuçlu PCR testi isteniyor.

PCR testlerinin azami 48 saat öncesinde yapılmış olması gerekecek.

Anadolu Ajansı haberine göre, seyahat firmalarınca araca kabul aşamasında HES kodu üzerinden kişilerin aşılı/geçirilmiş hastalık (Covid-19 hastalığı sonrası bilimsel olarak bağışık kabul edilen süreye göre) veya azami 48 saat önce yapılmış negatif PCR testi sorgulaması yapılacak.

Kişi hastalığı geçirmemiş veya aşılı değil veya negatif PCR testi yok ise bu kişilerin seyahatine izin verilmeyecek.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamıştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 20 Ağustos'taki Kabine toplantısı sonrası Covid-19 tedbirleriyle ilgili alınan kararları açıkladığı basın toplantısında, Covid aşısı olmayanlardan PCR testi istenmesine ilişkin yeni uygulamayı da anlatmıştı.

Erdoğan, okullarda 6 Eylül'de yüz yüze eğitimin başlamasıyla, aşı olmamış öğretmen ve personelden haftada en az 2 kez PCR testi yaptırması isteneceğini söyledi.

Aşı olmayan üniversite öğrencileri ve üniversite çalışanlarından da düzenli test yapılması istenecek.

Kabine kararları ve İçişleri Bakanlığı genelgesine göre, konser, sinema ve tiyatro gibi kalabalık mekanlardaki etkinliklere katılan aşı olmayan kişilerin de PCR testi sunması gerekiyor. Uçak ve şehirlerarası yolculuklarda da aşı olmayanlardan zorunlu olarak PCR testi istenecek.

Aşı olmayanlar için getirilecek PCR testi zorunluluğu şu alanlarda uygulanacak:

Yüz yüze eğitim verecek öğretmen ve personel

Üniversite öğrencileri ve çalışanları

Uçak seyahatleri

Şehirler arası otobüs yolculuğu

Konser, tiyatro, sinema gibi toplu faaliyetler

İşçilerden de zorunlu PCR testi istenebilecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da işverenlerin, Covid-19 aşısı olmayan işçilerden haftada bir kez zorunlu PCR testi isteyebileceğini belirtti.

Bakanlıktan Perşembe günü yapılan açıklamada, "Covid-19 aşısı olmayan işçilerden 6 Eylül itibarıyla iş yeri veya işveren tarafından zorunlu olarak haftada bir kez PCR testi istenebilecek" denildi.

81 il valiliğine gönderilen yazıda, işverenlerin Covid-19 aşısı tamamlanmamış işçilerini yazılı olarak ayrıca bilgilendirmesi istendi.

PCR testi ücretli mi olacak?

Birçok alanda PCR testinin zorunlu tutulacak olması, testlerin ücretli olup olmadığı sorusunu da gündeme taşıdı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, öğretmen ve üniversite öğrencileriyle çalışanların devlet hastanelerinde ücretsiz olarak PCR testi yaptırabileceğini açıkladı.

Otobüs denetimleri sıkılaştırılacak

Ulaştırma ve Altyapı ile Sağlık Bakanlığı otomasyon sistemleri arasında da entegrasyon sağlandığı bildirildi.

Seyahat edecek vatandaşların HES kodu ayarlarını değiştirerek onay vermesi durumunda aşı, bağışıklık ve PCR test sonuçlarının kontrolü Bakanlığın U-ETDS sistemi üzerinden otomatik olarak yapılacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı bölge müdürlükleri de saha kontrollerine devam edecek, yolcu taşıyan otobüsler sıkı bir şekilde denetlenecek.

2 yaş altı bebeklerde HES kodu aranmayacak

Tren yolculuklarında 2 yaş altı bebek yolcular için ise HES kodu aranmayacak. 18 yaş altı yolcular HES kodu ile biletlerini alabilecek ve trenlerde HES kodu ile seyahat edebilecek.

18 yaş üzeri yolcular da biletlerini HES koduyla satın alacak. Trene binerken, aşılı olanlar ve hastalığı geçirerek bağışıklık kazanmış olan yolcular, durumlarını HES uygulamasından belgeleyecek.

Aşılanmamış ve hastalık geçirmemiş yolcular ise azami 48 saat öncesinde yaptırılan negatif PCR test sonuçlarını ibraz etmek suretiyle seyahat edecek.

Gar ve istasyon girişlerinde HES kodu kontrolü devam edecek. YHT kontrol noktaları ile trenlerde yapılacak kontrol esnasında gerekli belgeleri ibraz edemeyen yolcuların seyahatine izin verilmeyecek. Trende tespiti halinde trenin durduğu ilk istasyonda trenden indirilecek ve bilet ücretleri iade edilmeyecek.

Havalimanlarında Sağlık Bakanlığınca yapılan PCR testi uygulaması da devam edecek. İsteyen yolcular burada PCR testi yaptırabilecek.

'Ben olsam aşımı yaptırır, testten kurtulurum'

DHA'nın sorularını yanıtlayan Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, öğretmenler ve okul çalışanlarına haftada 2 kez PCR testi zorunluluğu getirilmesi ile bu kişilerin ayda 8 kez PCR testi yaptırmak zorunda kalacağını söyledi.

Prof. Dr. İlhan, "Test ücretsiz yapılacağı için çok fazla başvuru olacak, hastanenin iş yükü artacak. Vatandaş ayda en az 8 kez PCR testi yaptırmak zorunda kalacak. Burnunuz acıyor, boğazınız acıyor sonra tekrar rahatsızlık hissediyorsunuz, zaman kaybı oluyor, test yaptırmaya gittiğinizde kalabalıksa odada bulaşma riski söz konusu oluyor. Açıkçası uygulama açısından baktığımızda ben olsam vatandaşlarımızın yerinde aşımı yaptırıp PCR zorunluluğundan kurtulurdum. Konuyu böyle düşünmek gerekiyor" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Özer: Öğrenciler ve öğretmenler okula maske takarak gelecekler

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yüz yüze eğitime ilişkin yol haritasının açıklanmasının ardından birim amirleri ve il milli eğitim müdürleriyle toplantı yaptı.

Bakan Özer, "Okullarda yüz yüze eğitimin bir kez daha aksamaması için maske, mesafe ve hijyen kurallarından asla taviz vermeyeceğiz. Öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve diğer eğitim çalışanlarımız okula maske takarak gelecekler" ifadelerini kullandı.

Erdoğan: Tüm vatandaşlarıma aşılarını derhal olmaları çağrısında bulunuyorum

Kabine toplantısı sonrası açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, son dönemde salgın sebebiyle hastanelere yatan, yoğun bakıma alınan, entübe edilen veya hayatını kaybeden hastaların çok büyük bir bölümünün aşı yaptırmayanlardan oluştuğunu dile getirdi.

Erdoğan, "Tüm vatandaşlarıma aşılarını derhal olmaları çağrısında bulunuyorum" dedi.

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kabine toplantısının ardından salgın süreciyle ilgili merak edilenleri cevapladı. Türkiye'deki delta varyantı yoğunluğunun yüzde 90'ı geçtiğini söyleyen Bakan Koca, "Yeni bir kapanma olur mu?" sorusuna "Yeni dönemde salgın nedeniyle kapanma düşünmüyoruz" cevabını verdi.

İki doz aşısını olmuş öğretmenlerin oranı yüzde 66

Öğretmenlerin aşılanma oranına işaret eden Koca, "En az bir doz aşı olan öğretmenlerimizin oranı yüzde 81. İki doz aşısını tamamlamış öğretmenler yüzde 66 ile Türkiye ortalamasının üzerinde" bilgisini paylaştı.

Koca, 12 yaş üzeri çocuklarda, ek bir hastalığı veya kronik rahatsızlığı söz konusu ise aşılamayı önerdiklerini, 15 yaş ve üstünün aşısının da yine ailenin onayıyla, talebiyle yaptırıldığını anımsatarak, yurt dışına gidişler için de şu an ek bir aşı gerekmediğinin altını çizdi.

'Amaca hizmet etmez'

Eğitim Bir-Sen sendikası ise uygulamanın, okulların açık tutulması amacına hizmet etmeyeceğini ileri sürdü:

"Haftada iki defa PCR testi zorunluluğu getirmek gibi fiilen yürütülmesi neredeyse imkânsız, psikolojik baskı boyutuna varacak, aşılanmayı bireysel bir tercih olmaktan çıkarıp zorunlu bir tercih hâline getirecek her türden zorlamanın, okulların açık tutulması amacına hizmet etmekten uzak olduğu bilinmelidir."