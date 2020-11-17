PCT (Prokalsitonin) Nedir? PCT Değeri Kaç Olmalıdır? Düşüklüğü ile Yüksekliği Nedenleri ve Belirtileri

PCT testi sıklıkla bakteriyel enfeksiyon şüphesi varsa kullanılır. Sepsis vakası denilen bu vakalar hayati risk de taşır. Bu sebeple önemli ve hassas bir konu olarak karşımıza çıkar. Bir çeşit kan sayım testi olan bu testin sonuçlarının ne olması gerektiği, vücuda nasıl etki ettiği gibi soruların cevaplarını yazının detayında bulabilirsiniz. PCT ve PLT Nedir? Prokalsitonin protein alt yapılı, vücutta bulunan bir maddedir. Bu değer yükseldiğinde halk arasında kan zehirlenmesi de denilen vücuttaki enfeksiyonun kana karışması durumu, yani sepsis oluşur. Viral olan enfeksiyon durumunda PCT değerinde değişim olmazken bakteri enfeksiyonlarında bu değerde yükseliş olabilir. Kısacası vücuttaki enfeksiyonlar vücut bölgelerinde hasar oluşturduktan sonra tiroit bezi başta olmak üzere karaciğer ve akciğerde hızlıca artan protein yapılı maddedir.

PCT değeriyle birlikte PLT değeri nedir de merak ettiğiniz noktalardan biri olabilir. PLT pıhtı ve hücre kelimelerinden oluşur. Yani kan pulcuklarının damarın zarar görmesi halinde reaksiyon göstermesi ve orada topaklanma yapma halidir. Böylece kanamanın önüne geçilir. Ancak kan pulcukları şeffaf ve disk halindeki hücre parçacıklarıdır ve iltihaplara, kanamalara verilen tepkilerde rol alırlar. PLT yani trombositler kemik iliği tarafından üretilir.

İnsan Vücudunda PCT ve PLT Değerleri Ne Olmalıdır? PLT değeri kaç olmalı merak ediyor olabilirsiniz. Trombosit yani PLT sayısı normalde 150.000 ila 450.000 arasındadır. Bir trombosit sayısı 10.000 ila 20.000’in altına düşerse kendiliğinden kanama riski oluşur. Bu durumda kişide hiçbir yara olmadan kanama meydana gelebilir. Orta şiddetli veya hafif şiddetli olabilir. Yüksek şiddetli görüldüğü durumlarda tedavi edilmezse birey için olumsuz sonuç doğurabilir.

PLT değerinin 150.000’in altında olması durumu, yani PLT düşüklüğü herkeste görülebilecek bir durum olmasına karşın bazı ilaçlar veya lösemi nedeniyle de meydana gelebilir. PLT düşüklüğü nedenleri arasında; B12 eksikliği,

Siroz,

Kemoterapi,

Radyoterapi,

Aşırı alkol kullanımı,

Kemik iliğinde yetersiz trombosit üretimi,

Şiddetli anemi bulunur. Bununla birlikte PLT yüksekliği durumu da yaşanabilir. Kanda bulunan trombosit değeri 400.000 üzerindeyse vücudun gereğinden daha fazla trombosit üretildiği anlamına gelir. Vücut içinde pıhtılaşmaya yol açabilir. Tedavi edilmemesi ciddi olumsuz sonuçlar doğurabilir. Nedenleri arasında; Demir düşüklüğü,

Bazı ilaçların kullanımı,

Bazı kanser türlerinin varlığı,

Bazı cerrahi operasyonlar,

Hemolitik anemi,

Kan kayıpları,

İltihaplı bağırsak hastalıkları,

Cerrahi olarak dalağın alınması gibi durumlar bulunur. PCT değeri kaç olmalı sorusunun cevabını ise şu şekilde verebiliriz: Normal değerlerde PCT kan içerisinde 0,05 ng/ml den daha düşük seviyededir. Sepsis hastalarda bu değer 1000’in üzerine çıkabilir. PCT değerinin yüksek olması durumu hastalığın da ciddi olduğunun göstergesidir. Bu nedenle buna yönelik testler yapılır ve takip edilir. Sağlıklı bireylerde yok denecek kadar az olan bu değer kan içinde düşük olduğunda da bazı enfeksiyon hastalıklarının habercisidir.

PCT düşüklüğü nedenleri arasında ise cerrahi operasyonlar, organ nakli yapılması, virüsten dolayı meydana gelen enfeksiyonlar sayılabilir. PCT’nin yükseliyor olması ise vücutta ciddi bir enfeksiyon olduğunun göstergesidir. Farklı nedenlerden dolayı yükseliş başlamış olabilir. Bunların içinde çoklu organ yetmezliği, tiroit kanseri, idrar yollarında enfeksiyon, uzun süreli kullanılan ilaçların yan etkileri, bazı cerrahi işlemler, travma durumları sayılabilir. PCT ve PLT Tedavisi PCT testi nedir sorusu cevaplandıktan sonra önemli olan bir konu da tedavinin nasıl yapılacağıdır. PCT test sonuçlarına göre yükseklik durumu ciddi olumsuzluklar yaratabilir. Bu sebeple ağrı kesiciler ve antibiyotik kullanımının yanı sıra damar yoluyla sıvı desteği uygulaması da gerekebilir. Eğer nefes darlığı ve solunum yetmezliği durumları oluşursa hasta solunum cihazına bağlanır. Böbrek fonksiyonları da kanda fazla tuz ve zararlı atıkların birikmesiyle bozulabilir. Bu durumda da hasta belirli aralıklarla doktor kontrolünde diyalize alınır. Eğer hastalık bir apseden meydana geliyorsa da cerrahi müdahale gerekir.