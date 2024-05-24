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PDF Excel çevirme: PDF'den Excel'e nasıl çevrilir? PDF dosyası nasıl Excel dosyasına dönüştürülür?

Defne Vera Şahin Defne Vera Şahin
21.05.2024 22:44
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PDF dosyaları, sunumlar esnasında format tutarlılığı özelliği sebebiyle sıklıkla tercih edilir. Ancak PDF dosyaları üzerindeki verileri düzenlemek için dosyanın Excel'e aktarılması gereken durumlar olabilir. Bu noktada PDF excel dönüştürme işlemi nasıl yapılır sorusunun yanıtı aranmaktadır. Peki, PDF'den Excel'e nasıl çevrilir?

PDF Excel çevirme: PDF'den Excel'e nasıl çevrilir? PDF dosyası nasıl Excel dosyasına dönüştürülür?

PDF'yi Excel'e çevirme işlemi gerçekleştirildiğinde PDF belgelerinin renkleri, kenarlıkları ve yazı tipleri, tabloları gibi bütün bilgi ve verilerde herhangi bir değişiklik olmaz. Bu sayede dönüştürülen belgeler üzerinde daha fazla özelleştirmelerle birlikte veriler üzerinde de değişiklikler yapılabilir. PDF'den Excel'e dönüşüm işleminde önemli bilgilerin kaybolacağından genelde endişe edilmemelidir. Ancak yine de verilerin yedeklenmesi tavsiye edilir.

PDF dosyası nasıl Excel dosyasına dönüştürülür?

PDF dosyasını Excel dosyasına çevirmek için pek çok yöntem mevcuttur. Bunlardan biri PDF belgeleri Excel dosyalarına çevirecek internet sitelerini kullanmaktır. Bir diğer yöntem olarak, dönüştürme işlemi yapan programlardır. Bu programların kullanılabilmesi için önceden bilgisayara indirilmeleri gerekir. Ardından dönüştürülmesi istenen belge sürüklenerek program üzerine bırakılır ve dönüştürme işlemi başlatılır. Dönüştürme işlemi son derece pratiktir. Ücretsiz kullanılabilen pek çok dönüştürme hizmeti sunan program bulunur.

Excel üzerinden dönüştürme işlemi için ise aşağıdaki adımlar izlenmelidir:

  • Excel programının üst bölümünden veri seçeneği tıklanır.
  • Buradan Veri Al butonundan Dosya seçilir.
  • Dosyadan PDF'den seçeneği tıklanır.
  • Açılan Veri içeri aktar penceresinden PDF dosyasını seçilir ve Al butonuna basılır.

PDF dosyasında yer alan tablolar tek tek belirlenir ve bütün sayfanın olduğu gibi aktarılabilmesi için Gezgin penceresinde sol kısmında bunlar görüntülenir. Bu bölümde aktarılacak tablolar seçilebilmektedir. Seçme işlemi yapıldıktan sonra Yükle butonuna basılır.

Yükle butonuna tıkladıktan kısa bir süre sonra PDF'ten Excel'e belge dönüştürülmüş olacaktır.

PDF Excel dönüştürücü programlar

PDF Excel dönüştürücü programlar söz konusu olduğunda bir diğer yöntem Adobe Acrobat’tır. Bunun için:

  • PDF to Excel işlemi için Acrobat üzerinde bir PDF dosyası açılır.
  • Sağ bölümdeki PDF' yi Dışa Aktar aracı seçilir
  • Dışa Aktarma Formatı olarak "elektronik tablo" öğesi seçilir ve "Microsoft Excel Çalışma Kitabı" seçeneği belirlenir.
  • "Dışa Aktar" seçeneği tıklanır. PDF belgesinde taranmış metin bulunuyorsa Acrobat, metin tanıma aracını otomatik olarak çalıştırır.
  • Dönüştürülen dosyanın kaydedilmesi için Yeni Excel dosyası adlandırılır ve kaydet butonuna basılır.

PDF Excel çevirme işlemi için bazı güvenilir internet siteleri de kullanılabilir. Bu sitelerde PDF Excel çevirme işlemine ek olarak diğer formatlara da dönüştürme gerçekleştirilebilir.

Daha kaliteli sonuçlar elde etmek için, metin tabanlı PDF'ler kullanılmalıdır. Karmaşık tablolar içeren PDF'lerin dönüştürülmesi için ücretli bir hizmet kullanılması önerilir. Ayrıca dönüştürme işleminden önce PDF'in en son sürüm olduğundan emin olunmalıdır.

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