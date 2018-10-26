PDW nedir? Kan tahlili PDW neden yükselir? Düşük çıkması ne anlama gelir?

PDW, bir kan testi olup kandaki trombositlerin büyüklüklerinin dağılımını ölçmeye yarar. Tam kan sayımı sırasında ölçülen PDW değeri ise plateletlerin üretim yeri olan kemik iliğinin çalışma düzeyi belirlenmiş olur. Kanın pıhtılaşmasında görev yapan trombositlerin büyüklük dağılımının eşit olup olmadığı ortaya çıkarılmış olur. PDW değerinin yüksek veya düşük çıkması ne anlama gelir, PDW neden düşük veya yüksek çıkar? PDW normal değerleri nedir? PDW nedir? Bu soruların cevapları ile birlikte PDW kan testi konusunu detayları ile haberimizde. PDW NEDİR? Platelet Distribution Width yani PDW açılımı, Platelet dağılımı genişliği ya da trombosit dağılım genişliği olarak adlandırılır. Tam kan sayımı ile birlikte ölçülen PDW değeri ile kanda bulunan trombositlerin ve kan pulcuklarının büyüklüğü, yoğunluğu ve dağılımları hakkında bilgi edinilmiş olunur. Bu ise trombositlerin üretildiği yer olan kemik iliğinin çalışma seviyesini ortaya çıkarır. Kemik iliğinin megakaryosit diye adlandırılan hücrelerinin parçalarından oluşan trombositler için karaciğer tarafından üretilen bir hormonun salgılanması ile yapımı uyarılır ve çoğalması kontrol edilir.

TROMBOSİT NEDİR? Trombositler, kan pıhtlaşmasına sağlayan hücrelerdir. Kandaki trombosit seviyesinin düşük veya yüksek çıkması bir anormalliğe işaret eder. Platelet olarak da adlandırılan trombositlerin düşük çıkması durumunda kanama artarken yüksek seviyede ise kandaki pıhtılaşma artar. Çapları 1.5-3.0 μm arasında değişen trombositler, çok sayıda granül içeren renksiz hücre parçalarıdır. PDW TESTİ NEDEN YAPILIR? Trombositlerin dağılımı ve üretim yeri olan kemik iliğinin çalışması ile bir sorun varsa vücutta bunun bazı belirtileri görülür. Bu belirtiler sonrasında doktorunuz sizden PDW değeri ölçümü ister. Tam kan sayımı (CBC) testinin bir parçası olarak PDW testinin istenme sebepleri ise şunlar olabilir; • Açıklanamayan çürükler, • Küçük kesik ve yaralamalardan meydana gelen aşırı kanamalar, • Burun kanamaları, • Sindirim sisteminde oluşan iç kanamalar, • Sürekli kızarıklıklar, • Mor lekeler gibi değişik nedenler PDW NORMAL DEĞERLERİ NEDİR? PDW referans aralığı: 9.0 ila 14.0 fL PDW NEDEN YÜKSELİR? PDW değeri ile Plateletlerin büyülüğüne bakılarak genç veya yaşlı olduğu hakkında bilgi sahibi olunur. Kısaca Plateletler ne kadar büyükse o kadar genç, ne kadar küçükse o kadar yaşlı demektir. PDW ile trombosit dağılımının ne kadar sağlıklı olduğu tespit edilir. PDW değeri yüksek ise trombositlerin büyüklüklerinin çok farklı olduğunu gösterir. Yani birçok genç ve yaşlı trombositlerin bir arada olduğu anlamına gelir. Buna sebep olarak ise kemik iliği veya trombositleri etkileyen bazı hastalıkların olma ihtimalini haber verir.

PDW YÜKSEKLİĞİ NEDENLERİ • Anemi • Bir tür iltihap • Enfeksiyonlar • Bazı kanser türleri • Doğum kontrol hapı kullanmandan kaynaklanan bazı hastalıklar PDW YÜKSEKLİĞİ TEDAVİSİ PDW yüksekliği görüldüğü zaman buna neden olan hastalığın tespit edilmesi gerekir. Bunun için bazı testler yapılması gerekebilir. Bu testlerden bazısı kemik iliği biyopsisi olabilir. Bu testler sonrasında PDW yüksekliği nedenine bağlı olarak doktorunuz size uygun ilaçları reçete edecektir. Bu ilaçlar ile eksik görülen vitamin, mineral kayıpları giderilmeye çalışılır. İlaçların yanı sıra PDW yüksekliğine sebep olan hastalık veya durumu tespit edip tedavi edilirse PDW normal değerine düşecektir. PDW DÜŞÜKLÜĞÜ NEDEN OLUR? PDW değeri normal altında çıkınca Platelet adı verilen trombositlerin boyutları birbirine benzer olur ve buna PDW düşüklüğü adı verilir. PDW düşük çıkması bazı nedenlere bağlı olabilir. Aynı zamanda kemik iliğindeki üretim veya trombosit üretimi ile ilgili bir soruna işaret eder. PDW DÜŞÜKLÜĞÜ NEDENLERİ PDW kan testi değeri düşük çıkması, trombositlerin üretimine ya da kemik iliği çalışmasına etki eden bir faktörü gösterir. Bu faktörler bir bazı hastalıklar olabileceği gibi bağışıklık sistemine bağlı bir durum da olabilir. PDW düşüklüğüne sebep olan nedenlerin başlıcaları şunlardır: