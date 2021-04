Peaky Blinders dizindeki rolü ile ünü dünyaya yayılan Helen McCrory 52 yaşında hayatını kaybetti

2013 yılındaki başlangıcından bu yana BBC'nin period draması olan Peaky Blinders dizisinde, Polly Teyze rolüne hayat veriyordu.

McCrory, 2012 yılında gösterime giren James Bond filmi Skyfall'da da rol aldı.

BBC'ye koronavirüs salgınının başlarında verdiği bir röportajda, yaşananları sindirmenin zor olduğunu ifade etmişti ve şunları söylemişti:

"Çok fantastik gerçekten, bir an çok iyi olduğunu düşünüyorsun. Bununla başa çıkıyorsun; yemek yapıyorsun, temizlik yapıyorsun ve bir anda gözyaşlarına boğuluyorsun. İşte o anda korku ve kırılganlık açığa çıkıyor. Sonra kendini toparlıyorsun ve bir şey olmaması gibi devam ediyorsun. Bu gerçek dışı."

McCrory aynı röportajın devamında, salgın günlerini "bolca müzik dinleyerek ve resim yaparak" geçirdiğini söylemişti.

52 yaşındaki oyuncu İngiltere tiyatrosunda da birçok rolde sahneye çıktı.

