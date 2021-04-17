HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Peaky Blinders dizindeki rolü ile ünü dünyaya yayılan Helen McCrory 52 yaşında hayatını kaybetti

Peaky Blinders dizindeki rolü ile ünü dünyaya yayılan Helen McCrory 52 yaşında hayatını kaybetti

17.04.2021 10:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Harry Potter serisi ve Peaky Blinders dizisindeki rolleri ile ünü dünyaya yayılan aktris Helen McCrory 52 yaşında hayatını kaybetti. İngiliz oyuncu bir süredir kanserle mücadele ediyordu.

Peaky Blinders dizindeki rolü ile ünü dünyaya yayılan Helen McCrory 52 yaşında hayatını kaybetti

Harry Potter serisi ve Peaky Blinders dizisindeki rolleri ile ünü dünyaya yayılan aktris Helen McCrory 52 yaşında hayatını kaybetti. İngiliz oyuncu bir süredir kanserle mücadele ediyordu.

Kendisi gibi oyuncu olan eşi Damian Lewis, McCrory'nin ölümü sonrası acısını paylaşan bir mesaj yayımladı ve "Güzel ve güçlü bir kadın olan Helen McCrory evinde, ailesi ve arkadaşlarının sevgi çemberi içinde huzur içinde hayata veda etti" ifadesini kullandı.

Lewis eşinin kanserle "kahramanca" mücadele ettiğini de belirtti.

Homeland dizisinin yıldızı olan Damian Lewis ve Helen McCrory 2007 yılında evlendi ve iki çocukları vardı.

McCrory'nin, Peaky Blinders dizisindeki oyuncu arkadaşları da ölüm haberi üzerine yaşanan üzüntüyü anlatan mesajlar paylaşıyor.

Dizinin ana karakterini canlandıran Cillian Murphy, "çok sevilen bir arkadaşı kaybetmekten çok üzgünüm" derken, Harry Potter kitabının yazarı JK Rowling de "yıkıcı bir haber, çok erken bir ölüm" mesajını paylaştı.

McCrory, Harry Potter serisinin üç bölümünde, Lucius Malfoy ve Draco'nun annesi Narcissa Malfoy'u canlandırdı.

2013 yılındaki başlangıcından bu yana BBC'nin period draması olan Peaky Blinders dizisinde, Polly Teyze rolüne hayat veriyordu.

McCrory, 2012 yılında gösterime giren James Bond filmi Skyfall'da da rol aldı.

BBC'ye koronavirüs salgınının başlarında verdiği bir röportajda, yaşananları sindirmenin zor olduğunu ifade etmişti ve şunları söylemişti:

"Çok fantastik gerçekten, bir an çok iyi olduğunu düşünüyorsun. Bununla başa çıkıyorsun; yemek yapıyorsun, temizlik yapıyorsun ve bir anda gözyaşlarına boğuluyorsun. İşte o anda korku ve kırılganlık açığa çıkıyor. Sonra kendini toparlıyorsun ve bir şey olmaması gibi devam ediyorsun. Bu gerçek dışı."

Helen McCrory ve Damian Lewis 2007 yılında evlendi

McCrory aynı röportajın devamında, salgın günlerini "bolca müzik dinleyerek ve resim yaparak" geçirdiğini söylemişti.

52 yaşındaki oyuncu İngiltere tiyatrosunda da birçok rolde sahneye çıktı.

She added that during lockdown they had done "quite a lot of painting and music", and joked: "If you're still for too long, I will bleach you."

In 2003, she met Lewis when they both starred in a play called Five Gold Rings at the Almeida Theatre London.

"He makes me laugh, and that was quite apparent quite early on," she said. "He just never lets me get away with anything, and that would make me laugh even more. So I think we hit it off pretty quickly.

"We had a bumpy courtship… We are completely different as people, but we're very similar in our values and very rarely disagree about fundamental things."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dakikalarca pusuya yattı, bekledi bekledi ama av hayali hüsranla bittiDakikalarca pusuya yattı, bekledi bekledi ama av hayali hüsranla bitti
Prens Philip kendi tasarladığı cenaze arabasında taşınacakPrens Philip kendi tasarladığı cenaze arabasında taşınacak
Bakıcılığını yaptığı 13 yaşındaki çocuktan hamile kaldıBakıcılığını yaptığı 13 yaşındaki çocuktan hamile kaldı

En Çok Okunan Haberler

Ankara'da facianın eşiğinden dönüldü: 'Boşaltın apartmanı, çöküyorsunuz'

Ankara'da facianın eşiğinden dönüldü: 'Boşaltın apartmanı, çöküyorsunuz'

Son paylaşımı parmak ısırttı

Son paylaşımı parmak ısırttı

Nisa bu işe ne diyecek! Barış Murat Yağcı'dan seksi modele beğeni ve yorum yağmuru

Nisa bu işe ne diyecek! Barış Murat Yağcı'dan seksi modele beğeni ve yorum yağmuru

'Pes' dedirten olay! Cemaat ihbar etti, camide yakalandı

'Pes' dedirten olay! Cemaat ihbar etti, camide yakalandı

Damadıyla silahlı saldırıda yaralandı, sedye üzerinde tehditler savurdu

Damadıyla silahlı saldırıda yaralandı, sedye üzerinde tehditler savurdu

Sedat Peker grubuna yönelik soruşturmada 10 şüpheli tutuklandı

Sedat Peker grubuna yönelik soruşturmada 10 şüpheli tutuklandı

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 15 Nisan 2021 koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 15 Nisan 2021 koronavirüs tablosu

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

'Her şeyi göze alıyorum' diyerek yerde tekmelediği kadını dakikalarca darbetti

'Her şeyi göze alıyorum' diyerek yerde tekmelediği kadını dakikalarca darbetti

AK Partili isim elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti

AK Partili isim elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti

CHP'den o fotoğrafa tepki

CHP'den o fotoğrafa tepki

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.