Peaky Blinders dizisindeki rolüyle tanınan aktrist Helen McCrory, 52 yaşında hayatını kaybetti

Peaky Blinders dizisindeki rolüyle tanınan aktrist Helen McCrory 52 yaşında kanser hastalığı sebebiyle hayatını kaybetti.

Üç Harry Potter filminde de rol alan McCrory'nin ölüm haberini eşi aktör Damian Lewis, Twitter'da yaptığı paylaşımda duyurdu.

Eşi için "güçlü ve güzel kadın" ifadelerini kullanan Lewis mesajında, ölüm haberi için duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Lewis şunları yazdı:

"Yaşadığı gibi öldü, korkusuzca. Onu seviyoruz ve ona sahip olduğumuz için ne kadar şanslı olduğumuzu biliyoruz."

https://twitter.com/lewis\_damian/status/1383081853914128388

McCrory, BBC yapımı Peaky Blinders dizisinde Polly Gray Shelby karakterini oynadı.

1968 yılında Londra'da doğan oyuncu, "Harry Potter ve Ölüm Yadigârları: Bölüm 1 ve Bölüm 2" ile "Harry Potter ve Melez Prens" filmlerinde de rol aldı.

Ayrıca Stephen Frears'ın yönetmen koltuğunda oturduğu The Queen adlı filmde eski İngiltere Başbakanı Tony Blair'in eşi Cherie Blair'ı canlandırdı.

McCrory ayrıca Penny Dreadful, Doctor Who ve Messiah: The Harrowing gibi pek çok yapımda da yer aldı.

