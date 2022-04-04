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Peaky Blinders'ın son bölümü hayranlarına kalp krizi geçirtecekti!

04.04.2022 11:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Peaky Blinders hayranları, dizinin sona ermesiyle büyük üzüntü yaşadı. Ancak bölüm oldukça heyecanlıydı. Öyle ki Peaky Blinders'ın son bölümünü gerginlikten koltuklarının kenarında izleyenler de vardı.

Peaky Blinders'ın son bölümü hayranlarına kalp krizi geçirtecekti!

Peaky Blinders'ın son bölümü yayınlandı. Dizinin hayran kitlesi, son bölüm ile birlikte büyük üzüntü yaşadı. Ancak izleyicilerin büyük bir kısmı, twist içeren bölümü heyecandan koltuklarının kenarında izledi. Önceden uyaralım; Bundan sonrası spoiler içerir.

Aslında fazla spoiler vermek istemiyoruz. Ancak hayranların bu kadar heyecanlanmasının nedeni Tommy'nin öldürülmüş olmasından korkmasıydı.

"AMBULANSA İHTİYACIM OLACAK"

Peaky Blinders hayranları, bölümün çok gergin olduğundan bahsetti. Ancak sinirlerini yatıştırmak için ve kalp krizi geçirmemek için tıbbi yardıma ihtiyaç duyacaklarını söyleyenler de vardı.

blinders

Hayranlardan biri ambulansa ihtiyacı olacağını dile getirirken, bir diğeri "saklambaç oynamayı bırakın" diyerek tepkisini dile getirdi.

TEŞEKKÜR MESAJI YAYINLANDI

Peaky Blinders'ın resmi Twitter hesabından ise bir teşekkür mesajı paylaşıldı. Dizi ekibi, yolculuğun bir parçası olan Peaky Blinders hayranlarına teşekkür etti.


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