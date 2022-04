Peaky Blinders'ın son bölümü hayranlarına kalp krizi geçirtecekti!

Peaky Blinders'ın son bölümü yayınlandı. Dizinin hayran kitlesi, son bölüm ile birlikte büyük üzüntü yaşadı. Ancak izleyicilerin büyük bir kısmı, twist içeren bölümü heyecandan koltuklarının kenarında izledi. Önceden uyaralım; Bundan sonrası spoiler içerir.

Aslında fazla spoiler vermek istemiyoruz. Ancak hayranların bu kadar heyecanlanmasının nedeni Tommy'nin öldürülmüş olmasından korkmasıydı.

Peaky Blinders hayranları, bölümün çok gergin olduğundan bahsetti. Ancak sinirlerini yatıştırmak için ve kalp krizi geçirmemek için tıbbi yardıma ihtiyaç duyacaklarını söyleyenler de vardı.

Hayranlardan biri ambulansa ihtiyacı olacağını dile getirirken, bir diğeri "saklambaç oynamayı bırakın" diyerek tepkisini dile getirdi.

Peaky Blinders'ın resmi Twitter hesabından ise bir teşekkür mesajı paylaşıldı. Dizi ekibi, yolculuğun bir parçası olan Peaky Blinders hayranlarına teşekkür etti.

Thanks for watching #PeakyBlinders



Thank you to all the incredible fans who have been a part of the journey over the last ten years. We couldn’t have done it without your support.



Now we Peaky Blinders rest.



???? Robert Viglasky pic.twitter.com/W9K5dcWbJN