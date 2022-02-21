Peaky Blinders sevenlere özel, kış aylarında üşümenizi engelleyecek kasket çeşitleri

Her sezon birbirine benzer parçaları giymekten sıkıldıysanız tarzınıza değişiklik katmanın tam zamanı. Çünkü yepyeni bir ilham kaynağınız var. Sosyal medya, ünlüler, moda ikonları ve tasarımcılar kadar bizleri stil konusunda etkileyen unsurlardan biri de sevdiğiniz dizilerdeki favori karakterler. Yeni sezon modasında trendleri belirleyen karakter ise Peaky Blinders'ın Thomas Shelby'si olabilir. Güçlü ve dominant karakterimizin özenle hazırlanan stilinde en çok beğenilen parçalar ise kasketleri. Siz de son derece hoş ve klasik bir tarza sahip olan Shelby'nin kasketlerini kış stiline uyarlamak isteyenlerdenseniz en şık kasket çeşitlerine yer verdiğimiz listeye bayılacaksınız.

1. Klasikten vazgeçmeyenlere

Peaky Blineders'ı her izlediğimizde 1920'ler modasının ne kadar zarif ve güçlü olduğunu düşünüyor olabilirsiniz. 21. yüzyıldaki erkek sokak modasının yozlaştığını ve tekdüzeleştiğini düşünüyor, geçmişe hayranlık duyuyorsanız vintage kasketler tam size göre. Sevilen marka Külah, bu kasket modeli ile geçmişin zevkli ruhunu geleceğin konforlu ve işlevsel çizgileri ile buluşturuyor. Balıksırtı formlu gri-siyah desenleri ile dikkat çeken bu model ile hem şıklığınıza şıklık katabilir hem kendinizi soğuk havalardan koruyabilirsiniz. Kaşe kabanlara ve takım elbiselere çok yakışacak bu klasik İngiliz kasketine mutlaka şans verin.

2. Kadınlar için havalı ve şık bir kasket

Dizi boyunca kasketlerin tadını genellikle erkeklerin çıkardığını görebilirsiniz. Ancak kadınlar için de kasket tercih etmek oldukça etkili ve havalı bir seçim. Birbirinden şık ve iddialı kadın kasketleri bu sezon da emrinize amade. Fellmen, erkek modasının en maskulen aksesuarını, günümüz trendleri ile birleştirerek kadınların huzuruna sunuyor. Soğuk havalarda en çok tercih edilen yumuşacık peluş malzemeden üretilen bu model, bej rengi ve hoş tasarımı ile ön plana çıkıyor. Bu kasket özellikle kaşe kabanlarla kış tarzını tamamlamak için oldukça etkili bir alternatif. Vintage kombinlerinize modern bir hava katmak için kullanabileceğiniz bu modeli alışveriş listenize eklemeyi ihmal etmeyin.

3. Soğuğa karşı tam koruma

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"Kasketler çok şık ama soğuktan korumadan kulakları ve enseyi saran bereler kadar iyi değil." diye düşünüyorsanız çok yanılıyorsunuz. İkonik kasket görünümünden ödün vermeden formu daha işlevsel hale getirilen kulaklıklı kasketler, en soğuk günlerde bile sizi sıcacık tutacak. Kahverengi çizgileri ve balıksırtı deseni ile herkesin beğenisini kazanan bu model, ek parçası ile kulak ve ensenizi soğuktan koruyor. Ayrıca yün malzemeden üretilen bu ürün sayesinde Peaky Blinders ilhamlı stilinizi sokak modasına rahatlıkla uyarlayabilirsiniz.

4. Kasket stiline yeni bakış

Peaky Blinders'ı her izlediğinizde kasketleri çok şık buluyor ancak kendi modern tarzınıza yakıştırmıyor olabilirsiniz. Ancak uzun yılllardır moda dünyasının en kilit parçalarından olan kasketler, sadece geçmişten miras kalan şıklığını sürdürmekle kalmıyor her sezon yeniden güncellenerek kombinlerdeki yerini almayı başarıyor. Perlotus, alıştığımız kasket modelini daha sportif ve modern bir hale getirerek bu yüzyılda da sokak modasının yıldız parçası oluyor. Daha keskin ve enerjik hatlarla tasarlanan bu model, kasketlere karşı tüm ön yargılarınızı yıkabilir. Sadece takım elbiseler değil, daha sportif ve günlük parçalarla da kombinleyebileceğiniz bu parça sizi havalı kasket modasına davet ediyor.

5. Ekosesiz asla!

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Her kış sezonunda yeniden tüm trendleri eline geçiren ekosenin heyecanı kasketleri de sardı. Farklı renk ve modellere bürünerek bambaşka formlar ile birleşen ekoseler, kasketlerin havalı ve maskulen görünümlerine bambaşka bir hava katıyor. Jeff & Aimy, geçmişten günümüze miras kalan ekose ve kasketi bir araya getirerek şıklığı doruklara çıkarıyor. Yün malzemeden tasarlanan bu model en rüzgarlı havalardan bile sizi korurken sezonun aksesuarlarına da yeni bir alternatif oluşturuyor. Özellikle monokrom stilde giyinmeyi seven kadınlara çok yakışacak olan bu parça için mutlaka dolabınızda yer açın.

6. Denim rahatlığı kasketler ile buluşuyor

Denim, aslında işçilerin çalışırken rahat etmesi için üretilmiş bir kumaş türü. Ancak bütün dünya bu dokuyu ve görünümü o kadar sevdi ki bu kumaş, her sezonun vazgeçilmez modası haline geldi. Denim kasketler de bir klasiği modern ve konforlu bir yorumla stilinize taşıyor. Üstelik bu orijinal stil kahramanımız Shelby'ninkiler kadar şık olmayı da başarıyor. Daha spor ve casual bir giyim tarzına sahip olanların çok beğeneceği denim kasketler, nefis kombinlerle her stilin favorisi olmaya aday. Dizi boyunca kasketlerle kullanılan şık takım elbiseler ve gösterişli ceketler yerine daha günlük kombinlerinizde kullanabileceğiniz bu model, özellikle bomber ceketlerinize çok yakışacak.

7. Gerçek liderlere özel

Soğukkanlı tavırları, planlı davranışları, sert duruşu ve keskin zekası ile Thomas Shelby; şüphesiz gerçek bir lider. Bu güçlü duruşunun altında tabii ki kişilik özelliklerinin yanında mükemmel ve kendine has giyim tarzı da bulunuyor. Shelby gibi siz de lider kimliğinizi stilinize yansıtmak isteyenlerdenseniz deri kasketlere mutlaka göz atmalısınız. Başlı başına asaletin, gücün ve karizmanın sembolü olan deri; kasket formu ile hem şıklığını hem baskın tavrını arşa çıkarıyor. Malzemesi sayesinde sizi sadece soğukta değil yağışlı havalarda da koruyacak olan bu parçaya mutlaka göz atın.

8. Işıltısız yapamayanlara

İçinizdeki ışığı dışa vurarak gri ve soğuk günlerde bir yıldız gibi parlamayı kim istemez ki? Lüks ve ışıltıyı bir araya getirerek kış stiline romantik bir dokunuş yapan taşlı kasketlerle göz alıcı ışığınızı yansıtın. Peaky Blinders'ın maskulen kasket stiline feminen dokunuşlar yapan Y-London, ışıltılı taşlarla süslenmiş bu modeli ile herkesin kalbinde taht kuruyor. Kaşe malzemesi sayesinde soğuğa karşı %100 koruma sağlayan bu parça, taş ve boncukları ile en sıradan kombinlerinize bile göz alıcı bir ışıltı katıyor. Hem spor hem klasik kabanlarınız ile bir araya getirerek farklı tarzlar yaratabileceğiniz taşlı kasketi kaçırmayın.

9. Mavinin şıklığı ve enerjisini arayanlara

Hafifçe yağan karı ve şehri saran yağmuru romantik buluyor ve bu melankoli hoşunuza gidiyor olsa da herkes için bahar havalarının yeri apayrı. Parlayan güneş ve masmavi bir gökyüzüne hasret kalıyorsanız baharın tüm renklerini kasketlerinizle buluşturabilirsiniz. Gri günlerde bile muhteşem tonu ile göze çarpan Y-London mavi kasket, baharın neşeli ruhunu yeniden yeşertiyor. Özellikle daha koyu renk parçalar tercih edilen kış sezonuna renkli ve enerjik bir dokunuş yapmak isteyenler bu modele bayılacak. Bu şık mavi kasketi günlük kombinleriniz ile bir araya getirerek soğuk havalara parlak gökyüzünü hatırlatabilirsiniz.

10. Kasketler dört mevsim sizinle

Kasketlerin sadece kışın kullanılabileceğini düşünüyorsanız çok yanılıyorsunuz. Soğuk havalarda sizi tüm rüzgar ve yağıştan kurtaran kahraman kasketler, yaz aylarında ise Güneş ışınları ve terden korumak için her şeye sahip. Gardıroplarımızın en kahraman aksesuarları kasketler yaz aylarında da bizleri yalnız bırakmıyor. Hafif keten kumaşı, klasik İngiliz kasket formu ile buluşturan bu model, en güneşli ve sıcak yaz günlerinde hem şıklığı hem serinliği sizlere vadediyor. Peaky Blinders stilini yaz mevsimine taşıyabileceğiniz bu kasketi şort ve polo yaka tişörtler ile tamamlayarak dört mevsim Thomas Shelby gibi cool görünebilirsiniz.