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Pearl Harbor'da Bir Asker İki Kişiyi Öldürüp Ardından İntihar Etti

05.12.2019 13:18 | Son Güncelleme

Amerikalı bir deniz piyadesi Hawaii’deki Pearl Harbor üssünde görevli iki çalışanı vurup öldürdükten bir kişi de yaraladıktan sonra intihar etti

Pearl Harbor'da Bir Asker İki Kişiyi Öldürüp Ardından İntihar Etti

Amerikalı bir deniz piyadesi Hawaii’deki Pearl Harbor üssünde, görevli iki çalışanı vurup öldürdükten, bir kişi de yaraladıktan sonra intihar etti.

Açıklama Amerika Askeri Kuvvetleri tarafından yapıldı. Ancak vurulan çalışanlar ve intihar eden askerin kimliğine ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

Asker ve vurduğu kişilerin erkek çalışanlar olduğu biliniyor. Ancak deniz piyadesinin neden bu kişilere ateş açtığı ve daha sonra da kendisini vurduğu henüz bilinmiyor.

Yaralanan kişinin hastanede tedavi altına alındığı ve durumunun stabil olduğu bilgisi paylaşıldı.

Medyaya konuya ilişkin açıklama yapan Amiral Robert Chadwick, “Bir kişi hastenede tedavi altında ve sağlık durumu stabil. Bu kişileri vuran ve ardından intihar eden askerin USS Columbia SSN 771 birliğine bağlı görevli bir deniz piyadesi olduğunu söyleyebilirim” dedi.

Amerika Savunma Bakanlığı Twitter hesabından da olaya ilişkin yapılan açıklamada vurulan 3 kişinin de sivil çalışanlar olduğu belirtildi.

Bölge valisi de yaptığı açıklamada Pearl Harbor Askeri Üssü içerisinde konuya ilişkin soruşturma başlatıldığını söyledi. Beyaz Saray tarafından konuyla ilgili Başkan Trump’a da bilgi verildiği açıklandı.

Olayın ardından üssün en az iki saat süreyle giriş çıkışlara kapatıldığı belirtiliyor. Yerel medyaya konuşan bir görgü tanığı silah sesleri duyduktan sonra üniformalı bir kişinin başına silah dayayarak kendisini vurduğunu gördüğünü anlattı.

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