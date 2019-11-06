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Peçeli baykuş özgürlüğüne uçtu

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2019 12:27 | Son Güncelleme

Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma, Rehabilitasyon Merkezi ve Doğal Yaşam Parkı’na yavru ve bakıma muhtaç olarak getirilen peçeli baykuş sağlığına kavuşturulmasının ardından yeniden doğal hayatına bırakıldı.Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma, Rehabilitasyon Merkezi ve Doğal Yaşam Parkı, bir yandan yaralı, kötü muamele görmüş ve bakıma muhtaç sokak hayvanlarını yeniden sağlığına kavuştururken, diğer yandan yaban hayatına da sahip çıkmaya devam ediyor.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma, Rehabilitasyon Merkezi ve Doğal Yaşam Parkı’na yavru ve bakıma muhtaç olarak getirilen peçeli baykuş sağlığına kavuşturulmasının ardından yeniden doğal hayatına bırakıldı.
Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma, Rehabilitasyon Merkezi ve Doğal Yaşam Parkı, bir yandan yaralı, kötü muamele görmüş ve bakıma muhtaç sokak hayvanlarını yeniden sağlığına kavuştururken, diğer yandan yaban hayatına da sahip çıkmaya devam ediyor. Bu kapsamda, Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ve Türkiye’nin en büyük tesislerinden biri olan Sokak Hayvanları Barınma, Rehabilitasyon Merkezi ve Doğal Yaşam Parkı farklı bir konuğa ev sahipliği yaptı. Yaklaşık 3 ay önce vatandaşlar tarafından yavru olarak bulunmasının ardından tesise getirilen peçeli baykuş, bakım altına alındı. Yavru olduğu için uçamayan baykuşun tedavi ve bakım süreci Sokak Hayvanları Barınma, Rehabilitasyon Merkezi’nde tamamlandı. Veterinerler tarafından son kontrolleri yapılan peçeli baykuş özgürlüğüne bırakıldı.

Başkan Osman Zolan da ilgi göstermişti
Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ın 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü’nde gerçekleştirdiği Sokak Hayvanları Barınma, Rehabilitasyon Merkezi ve Doğal Yaşam Parkı ziyaretinde peçeli baykuşla bir süre ilgilenmişti. Veteriner hekimlerden yavru baykuş hakkında bilgi alan Başkan Osman Zolan, konunun hassas bir şekilde takip edilmesi talimatı vererek, peçeli baykuşun bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni etmişti.

Özgürlüğüne bırakıldı
Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma, Rehabilitasyon Merkezi ve Doğal Yaşam Parkı veterinerlerinden Hasan Kılıç, peçeli baykuşun 3 ay önce kliniğe getirildiğini belirterek, “Yaklaşık 3 ay boyunca yavru baykuşun tedavi ve bakımlarını veteriner arkadaşlarımızla birlikte aksatmadan yaptık. Bugün de sağlıklı bir şekilde doğaya bırakmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

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