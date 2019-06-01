Peçeli kuyumcu soyguncuları Kırıkkale’de yakalandı

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde girdikleri kuyumcudan 43 bin lira değerinde küpeleri çalarak kayıplara karışan yüzleri peçeli 3 kadın, güvenlik güçlerinin araştırmaları sonucunda Kırıkkale’de yakalandı.

Olay Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçe merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yüzleri peçeli 3 kadın 200 Euro bozdurmak için Yener Yalçın’a ait kuyumcuya girdi. İki peçeli kadın kuyumcuyu oyalarken diğer peçeli kadın ise tezgahta bulunan 43 bin lira değerindeki küpeleri şalvarına koyarak kayıplara karıştı. Güvenlik kamerası ve MOBESE görüntülerini inceleyen polis ekipleri, detaylı çalışmalar sonrasında olayla bağlantısı olduğu bir şüpheliyi gözaltına aldı.

Polis, 3 kadın şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürürken ilçe dışına çıkma ihtimalleri de değerlendirildi. Kayıplara karışan 3 peçeli kadın güvenlik güçlerinin araştırmaları sonucunda Kırıkkale’de yakalanırken 43 bin lira değerindeki altınları bulma çalışmaları da sürüyor.

