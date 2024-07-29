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'Peçeliler içeri girip ateş etti' Öldü sanıp kelime-i şehadet getirince sesinden tanımış! Töre cinayetinde korkunç detay

29.07.2024 13:08
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Adana’da aile meclisi kararıyla kara çarşaf giyip peçe takarak eski eşinin birlikte yaşadığı Yusuf Gença'yı (31) öldürüp, eski eşi H.Ş.'yi (30) ise ağır yaralayan Abidin Uçar (29), cinayeti kayınbabası ve kayınbiraderinin baskısı üzerine işlediğini söyledi. Duruşmaya katılan H.Ş., “Peçeliler içeri girip ateş etti. Öldüğümü düşünerek başımda kelime-i şehadet getirdi. Sesinden eski eşim Abidin olduğunu anladım” dedi.

'Peçeliler içeri girip ateş etti' Öldü sanıp kelime-i şehadet getirince sesinden tanımış! Töre cinayetinde korkunç detay

Merkez Seyhan ilçesi Yenibey Mahallesi'nde biri kara çarşaflı, diğeri şapkalı 2 kişi 9 Haziran 2022’de, 3 katlı binanın 2'nci katında oturan Yusuf Gença'nın evinin önüne geldi. Evin zilini çalan şüpheliler, kapıyı açan Gença ile birlikte yaşadığı H.Ş.'ye tabancayla peş peşe ateş edip olay yerinden kaçtı.

AİLESİ BASKI YAPMIŞ

Gença hayatını kaybederken H.Ş. ise hastaneye kaldırıldı. Cinayet Büro Amirliği bünyesinde kurulan özel ekip, H.Ş.'nin anlaşmazlık yaşadığı eski eşi Abidin Uçar'ı 2 yıl önce terk ederek Yusuf Gença'nın yanına taşındığını, daha sonra boşandığını tespit etti. Ekipler, ayrıca H.Ş.'ye ailesinin Yusuf Gença'dan ayrılması ya da nikah kıyması yönünde baskı yaptığını belirledi. Cinayeti Abidin Uçar ile A.D.’nin (17) gerçekleştirdiği, saldırıyı H.Ş.'nin ailesinin azmettirdiği tespit edildi. Ekipler, H.Ş.'nin eski eşi Abidin Uçar, babası H.Ş. (58), kardeşi Ş.Ş. (31), amcası M.Ş. (52), kuzenleri B.Ş. (23), M.S.S. (37), eşi M.S.’yi (37) ve A.D.’yi gözaltına aldı. Baba H.Ş., kardeşi M.Ş. ve oğlu Ş.Ş., eski damatları Abidin Uçar'ı eve çağırarak cinayeti planladıklarını belirlendi.

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SALDIRI ÖNCESİ ÇARŞAF GİYDİ

Olay günü amca M.Ş., kara çarşaf giyen Abidin Uçar ile şapka takan A.D.'yi otomobille eve yakın parka getirdiği tespit edildi. Uçar ile A.D.'nin dikkat çekmemek için kol kola girip aile gibi davranarak sokakta yürüdükleri sonrasında da Yusuf Gença’nın evine gittikleri tespit edildi. Şüpheli A.D.'nin kapıyı çaldığı, Abidin Uçar’ın da kapının açılması üzerine içeri girip önce eski eşinin birlikte Yusuf Gença'ya ardından da eski eşi H.Ş.’ye ateş ettikten sonra kaçtı. Gença ölürken, H.Ş. ise ağır yaralandı.

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DAVA AÇILDI

Olaydan sonra yakalanıp tutuklanan Abidin Uçar, A.D., H.Ş., M.Ş., Ş.Ş., B.Ş. ile adli kontrolle serbest bırakılan M.S.S. ve eşi M.S. hakkındaki soruşturma tamamlandı. Savcı, sanıkların ‘tasarlayarak ve töre saiki ile öldürme’ ile ‘öldürmeye teşebbüs’ suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve ayrıca 20’şer yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırladı. Adana 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen davaya devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanıklar Abidin Uçar, A.D., Hacı Şahin ve Musa Şahin ile olayda ağır yaralanan H.Ş., öldürülenin babası Esef Gença ile tarafların avukatları katıldı. Yargılama sırasında daha önce tahliye edilen Ş.Ş. ve B.Ş. ise duruşmaya katılmadı.

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‘EŞİM ÇOCUKLUK ARKADAŞIMLA KAÇTI’

Sanık Abidin Uçar, 10 yıllık eşi H.Ş.'nin çocukluk arkadaşı olan Yusuf Gença ile kaçtığını söyledi. 3-5 ay geçtikten sonra eşinin kötü yola düştüğünü iddia eden Uçar, “Yusuf’a birkaç defa sosyal medyadan yazdım, ‘Onu kötü yola sokma’ dedim. Yusuf da ‘Benim malım seni ilgilendirmez’ dedi. Daha sonra çocuklarımı yanıma aldım. Kızımın vücudunda morluklar vardı. Yusuf, kızıma cinsel istismarda bulunmuş. Kızımın karakolda bu yönde ifadesi var” dedi.

‘AYAKLARINA SIKACAKSIN’

Kayınpederi H.Ş.’nin kızı H.Ş.'nin kötü yola düştüğünü öğrendiğini ve kendisine ‘Ayaklarına sıkacaksın’ dediğini iddia eden Abidin Uçar, savunmasında şunları söyledi:

"O sırada uyuşturucu kullandım. H.Ş. kardeşi M.Ş.'ye ‘Bizi parka götür’ dedi. Arabada ben, A.D., H.Ş., M.Ş. vardı. Sigara almak için aracı durdurdum. Çarşaf aldım. H.Ş. de silahı verdi. Sonra Yusuf’un adresine gittik. A.D. kapıyı çaldı. Yusuf’u gördüğümde rastgele ateş ettim. İçeri girdim H.Ş. yerde ağlıyordu. Yanına gittim ona da rastgele ateş ettim. Sonra evden ayrıldık. Sokakta üzerimi değiştirdim.”

‘CİNAYETTEN HABERİM YOKTU’

12-13 yaşından bu yana uyuşturucu kullandığını belirten sanıklardan A.D. de olayın böyle olacağını bilmediğini cinayetten haberini olmadığını ileri sürdü. Diğer sanıklar da olayla ilgilerinin olmadığını belirterek, suçlamaları kabul etmedi.

‘SADECE ESKİ EŞİMDEN ŞİKAYETÇİYİM! AİLEMDEN ŞİKAYETÇİ DEĞİLİM’

H.Ş., eski eşi Abidin Uçar tarafından uyuşturucuya alıştırıldığını söyledi. Daha sonra Yusuf Gença ile kaçtığını belirten H.Ş., “Olay günü kapı çaldı. 2 kişi içeri girdi. Biri peçeliydi, diğer şapkalıydı. Önce Yusuf’a, sonra bana ateş edildi. Benim öldüğümü düşünerek başımda kelime-i şehadet getirdi. Sesinden hatırladığım kadarıyla bu şahıs eski eşim Abidin’dir. Sadece Abidin’den şikayetçiyim, ailemden şikayetçi değilim” dedi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluğunun devamına karar verirken duruşmayı eksiklerin tamamlanması için erteledi. (DHA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Adana
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