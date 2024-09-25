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Peçeteye bir not bırakıp ortadan kayboldu... Helallik isteyip, 'Mezarımı yaptırmayın' dedi

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
25.09.2024 17:31
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Helallik istedi, 'mezarımı yaptırmayın' dedi, 22 yaşındaki genç adamdan o günden beri haber yok. Halil İbrahim Öksüz, Antalya'da ailesiyle beraber yaşıyordu. Bir gün Whatsapp uygulamasından bir grup oluşturdu, helallik istedi. İnşaat işçisi genç adam bir peçeteye, 'Mezarımı yaptırmayın.' notu bırakıp ortadan kayboldu. Öksüz'ün ailesi, kayıp başvurusunda bulundu. Anne Öksüz, "İyi değildi zaten. Evin içinde dönüp, duruyordu. Oturuyordu. Bir anda ağlayarak yanıma geldi." söylemlerinde bulundu.

Antalya'nın Kumluca'ya bağlı Gödene Caddesi'nde oturan annesi Özlem Öksüz'ün (41) yanına gelen inşaat işçisi Halil İbrahim Öksüz, 22 Eylül'de ortadan kayboldu. Yanına gittiği annesine uzun süre onun özlemini çektiğini dile getiren Öksüz, sosyal medya uygulaması Whatsapp'tan babası, kız kardeşi ve birkaç arkadaşının bulunduğu grup oluşturarak, helallik isteyip, vedalaşan Halil İbrahim Öksüz'den bir daha haber alamayan yakınları, polise kayıp başvurusunda bulundu.

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En son annesinin evinin yakınındaki bir markette görülen Öksüz'ün bulunması için bugüne kadar yapılan aramalardan sonuç elde edilemedi. Halil İbrahim Öksüz'ün annesi Özlem Öksüz'ün Kumluca'da, babasının ise Antalya'da ikamet ettiği öğrenildi. Halil İbrahim Öksüz'ün en son telefon sinyalini Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde tespit eden ekiplerin aramalarını sürdürdüğü kaydedildi.

'İNTİHAR ETMESİNDEN ÇOK KORKUYORUM'

Anne Özlem Öksüz, "22 Eylül Pazar günü sabah işe gittim. Saat 09.00- 09.30 gibi markete gidip, gelmiş. Ağabeyi kapıyı açmış. Bir süre yatmış. Sonra evden çıkmış. Kız kardeşi beni arayıp, haber verince bilgim oldu, grup kurmuş, vedalaşmış. 'Hakkınızı helal edin. Her şey için özür dilerim' diye mesaj yazmış. İş yerinden koştum, geldim. Yoldayken kızımı arayıp, polisleri aramasını söyledim. İtfaiye, polis gelmiş, bakmış. Hiçbir yerde yok. İntihar etmesinden çok korkuyorum" dedi.

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'ANNE SENİN HASRETİNİ ÇEKTİM. HEP ÖYLE BÜYÜDÜM'

Antalya'da babasının yanında kalan oğlunun kaybolmadan birkaç gün önce yanına geldiğini anlatan Özlem Öksüz, "İyi değildi zaten. Evin içinde dönüp, duruyordu. Oturuyordu. Bir anda ağlayarak yanıma geldi. Boynuma sarıldı. 'Anne senin hasretini çektim. Hep öyle büyüdüm' dedi. Gece birlikte oturduk. 'Oğlum sıkıntın ne, bana anlat' dedim. Bana, 'Anne hep eskileri düşünüyorum. Kafamı hep ona takıyorum. Yaşadıklarımız hep gözümün önüne geliyor. Senin yaşadıkların, babamın kardeşimin düğününe gitmemesi. Bunlar hep kafamda dönüp, duruyor. Kaldıramıyorum anne' dedi. 'Seni pazartesi özel psikoloğa götüreyim' dedim. 'Tamam, anneciğim' dedi. Sonra tekrar gitti odasına" diye konuştu.

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'MEZAR TAŞIMI YAPTIRMAYIN'

Batuhan Öksüz (25), kardeşinin detaylı şekilde aranmasını istediğini söylerken, kız kardeş Feride Ayav (19) da "Peçeteye 'Mezar taşımı yaptırmayın. Vasiyetimdir. Acımı çekmeye gidiyorum. Kimseyi üzmek istemedim ama istemeyerek de olsa herkesi çok üzdüm' yazmış. Notun sol tarafına doğum tarihini, sağ tarafına da ölüm tarihi olarak 22 Eylül'ü yazıyor. İl merkezinde Uncalı Emniyeti'nin Kayıp Büro Amirliği'ne gittik. Bize kayıp olmadığını, telefon sinyalinin Muratpaşa'da olduğunu, yeni sinyal takibi yapacaklarını söylediler. Hala haber yok. Telefon sinyali Muratpaşa'da, bu güzel bir haber aslında ama telefonun Halil'de olup olmadığı belli değil. Halil, şu anda sağlıklı mı değil mi? Birisiyle mi kalıyor? Hiçbir şekilde bilmiyoruz. Bulunmasını istiyoruz" dedi.

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Diğer yandan Halil İbrahim Öksüz'ün en son gittiği marketteki görüntüleri, güvenlik kamerasına yansıdı.

(DHA)

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antalya kayıp mezar taşı
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