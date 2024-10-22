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51 dakika önce

Peçeteye ‘Mezar taşımı yaptırmayın' yazıp ortadan kaybolan gençten acı haber

Antalya'nın Kumluca ilçesinde 22 Eylül'de WhatsApp'ta kurduğu grupta yer alanlarla vedalaşıp, bir peçeteye ‘Mezar taşımı yaptırmayın' notunu yazdıktan sonra ortadan kaybolan 22 yaşındaki genç ormanlık alanda ölü bulundu.

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