Peçeteye ‘Mezar taşımı yaptırmayın' yazıp ortadan kaybolan gençten acı haber
Antalya'nın Kumluca ilçesinde 22 Eylül'de WhatsApp'ta kurduğu grupta yer alanlarla vedalaşıp, bir peçeteye ‘Mezar taşımı yaptırmayın' notunu yazdıktan sonra ortadan kaybolan 22 yaşındaki genç ormanlık alanda ölü bulundu.
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.