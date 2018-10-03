Peçeteye yazdığı not sayesinde kurtarıldı

Ankara’nın Keçiören ilçesinde bayan kuaförü olarak çalışan D.Ç marketten alışveriş yaptığı sırada, E.Y tarafından zorla araca bindirilerek kaçırıldı. E.Y ve kaçırılan D.Ç önce İzmir’e ardından da Muğla’ya doğru yola çıktı. E.Y. yolculuk esnasında Aydın’da alış veriş yapmak için bir benzinlikte durup araçtan indi.
PEÇETEYİ GÖREVLİYE VERDİ
Zorla araca bindirilerek kaçırılan D.Ç bu anı fırsat bilerek, arabada bulunan peçeteye zorla kaçırıldığı belirterek, benzin istasyonundaki görevliye verdi. Benzin istasyonundaki görevlinin durumu polise bildirmesi ile ekipler aracı durdurmak için çalışma başlattı.
GÖZALTINA ALDI
Muğla istikametine doğru hareket ettiği belirlenen 48 plakalı araç Çine ilçe girişi polis yol kontrolünde durduruldu. D.Ç’nin zorla kaçırıldığını ifade etmesi üzerine, şüpheli E.Y gözaltına alındı.
Şüpheli E.Y ifadesinde, D.Ç’nin kız arkadaşı olduğunu, bu durumu ailesinin de bildiğini, olay günü araç ile birlikte gezdiklerini, ailelerin evlenmelerine izin vermediği için kendisine kaçarak evlenelim dediğini belirtti.
E.Y ayrıca D.Ç’nin araçtan inmek istemesi üzerine kolundan tutarak araca bindirdiğini Muğla’ya giderken yol kontrolünde polislerin kendilerini durdurduğunu söyledi. (İHA)
Yaşlı çift havuz başında 'uygunsuz halde' görüntülendi!
Kıbrıs'ı karıştıran kavga! Meclis Başkanı sarhoş dolaşıyor
İlber Ortaylı bakanlık danışmanı oldu!
Ankara'nın Haymana Belediye Başkanı Özdemir Turgut takım elbiseyle kaplıca havuzuna girdi
Masaj salonunda fuhuş yaparken basıldılar
Erdoğan'dan öğrencilere burs müjdesi!
Bakırköy'ü karıştırmıştı! Kız arkadaşı konuştu
AK Partili başkan, AK Partili başkana silah çekti
Çenesinde çıkan sivilce hayatını kararttı!
Son dakika! Instagram çöktü mü? Peki Instagram neden açılmıyor? '5xx Server Error' hatası nedir?
Whatsapp bugün değişti! Artık birine mesaj yazarken
Ünlülerin yeni trendi: Çene botoksu nedir? Hollywood yanağı ile çene botoksu arasında fark nedir?
Okuyucu Yorumları 2 yorum