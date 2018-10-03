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Peçeteye yazdığı not sayesinde kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2018 15:16 | Son Güncelleme

Ankara’dan zorla arabaya bindirilerek kaçırılan kadın, peçeteye yazdığı not sayesinde Aydın’ın Çine ilçesinde yol kontrol noktasında kurtarıldı.

Peçeteye yazdığı not sayesinde kurtarıldı

Ankara’nın Keçiören ilçesinde bayan kuaförü olarak çalışan D.Ç marketten alışveriş yaptığı sırada, E.Y tarafından zorla araca bindirilerek kaçırıldı. E.Y ve kaçırılan D.Ç önce İzmir’e ardından da Muğla’ya doğru yola çıktı. E.Y. yolculuk esnasında Aydın’da alış veriş yapmak için bir benzinlikte durup araçtan indi.

PEÇETEYİ GÖREVLİYE VERDİ

Zorla araca bindirilerek kaçırılan D.Ç bu anı fırsat bilerek, arabada bulunan peçeteye zorla kaçırıldığı belirterek, benzin istasyonundaki görevliye verdi. Benzin istasyonundaki görevlinin durumu polise bildirmesi ile ekipler aracı durdurmak için çalışma başlattı.

GÖZALTINA ALDI

Muğla istikametine doğru hareket ettiği belirlenen 48 plakalı araç Çine ilçe girişi polis yol kontrolünde durduruldu. D.Ç’nin zorla kaçırıldığını ifade etmesi üzerine, şüpheli E.Y gözaltına alındı.

Şüpheli E.Y ifadesinde, D.Ç’nin kız arkadaşı olduğunu, bu durumu ailesinin de bildiğini, olay günü araç ile birlikte gezdiklerini, ailelerin evlenmelerine izin vermediği için kendisine kaçarak evlenelim dediğini belirtti.

E.Y ayrıca D.Ç’nin araçtan inmek istemesi üzerine kolundan tutarak araca bindirdiğini Muğla’ya giderken yol kontrolünde polislerin kendilerini durdurduğunu söyledi. (İHA)


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Ankara Peçete Aydın

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
bu tür insanları eşşek sudan gelinceye kadar döveceksin zorla kimi kaçırıyorsun kadının aklı çok güzel
filim gibi olay
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