Ped ve tampon İskoçya'da ücretsiz sunulacak

Buna göre, kamuya ait yerlerde bu ürünlerin ücretsiz olarak sunulması zorunlu olacak.İskoçya parlamentosunda Salı akşamı yapılan oylamada, kadın hijyen ürünlerinin ücretsiz olarak sunulmasını öngören bir yasa tasarısı oy birliği ile kabul edildi. İşçi Partili milletvekili Monica Lennon tarafından hazırlanan yasa tasarısı, tampon, hijyenik ped gibi ürünlerin kamuya ait yerlerde kadınlara ücretsiz olarak sunulmasını öngörüyor. Lennon, oylama öncesinde yaptığı konuşmada, "Tampon, ped veya yeniden kullanılabilen ürünlere nasıl ulaşacağı konusunda kimsenin kaygı duymaması gerektiği konusunda hepimiz hemfikiriz" dedi.

Bunun "pratik ve ilerici" bir yasa tasarısı olduğunu belirten Lennon, küresel koronavirüs salgını döneminde bunun daha da önem kazandığını söyledi. "Pandemi sırasında regl sona ermiyor" diye Lennon, tampon ve hijyenik ped gibi ürünlere erişimin bugün eskisinden daha önemli olduğunun altını çizdi.

İskoçya'da kadın hijyen ürünleri öğrenciler için ücretsiz olarak sunuluyordu. Parlamentoda yeni kabul edilen tasarı, ülke genelinde kamuya ait yerlerde hijyenik ped ve tampon gibi ürünlerinin ücretsiz olarak sunulmasını zorunlu hale getiriyor. Buna göre, okul ve üniversitelerin tuvaletlerinde kadın hijyen ürünlerinin ücretsiz olarak bulunması isteniyor. Kamuya ait diğer yerler de bu ürünleri sunmakla yükümlü olacak.