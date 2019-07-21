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Pedal çeviren "Küçük 1 Aile" Antalya’ya vardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.07.2019 11:13 | Son Güncelleme

Muğla’dan bisikletle Şanlıurfa Göbeklitepe’ye gitmek üzere yola çıkan Pekçedenöz ailesi, 10.

Muğla’dan bisikletle Şanlıurfa Göbeklitepe’ye gitmek üzere yola çıkan Pekçedenöz ailesi, 10. günde Antalya’ya ulaştı. Baba Rüştü Pekçedenöz, "10 Temmuz’da yola çıktık, hedeflerimize aşağı yukarı ulaştık. Ufak tefek aksilikler oldu, önümüzde bir yangın vardı onu bekledik, onun dışında iyi gidiyoruz. Günde en fazla 75 kilometreyi gördük" dedi.
Muğla’nın Marmaris ilçesinde yaşayan Pekçedenöz ailesi, tarihin sıfır noktası olarak nitelendirilen Şanlıurfa’daki Göbeklitepe’ye bisikletle gitmeye karar verdi. Kendilerine sosyal medyada "Küçük 1 Aile" adını veren aile, 14 ve 10 yaşlarındaki çocuklarıyla beraber kültürel bir gezi ve sosyal sorumluluk projesi kapsamında pedal çevirmeye başladı. Aile, 19 Mayıs Gençlik Meydanı’ndan akrabaları, arkadaşları, Marmaris Belediyesi yetkilileri ve MarmarisBisiklet Derneği üyelerince uğurlandı. Yolculuk süresini 25-30 gün olarak planlayan Pekçedenöz ailesi, Göbeklitepe’ye varmak için bin 300 kilometre pedal çevirecek. 10 Temmuz’da yola çıkan Pekçedenöz ailesi, 10 gün sonra Antalya’ya ulaştı. Dün dinlenmek için Antalya’da bir otele yerleşen aile, akşamüstü basın mensuplarıyla bir araya geldi.

"Önümüze yangın çıktı"
Çocukların ilkokuldan beri bisiklet sürdüğünü, eşinin ise bisikletle gidip geldiğini dile getiren 42 yaşındaki Rüştü Pekçedenöz, çevreci ve sporcu bir aile olduklarını söyledi. 2019 yılının Göbeklitepe yılı ilan edildiğini hatırlatan Pekçedenöz, iki defa çocuklarını arabayla götürmek istediğini ancak aksilikler çıktığını belirterek, aklına ’neden bisikletle gitmeyelim’ diye bir fikir geldiğini anlattı. Ailesinin de olumlu karşıladığını aktaran Pekçedenöz, "Bir takım antrenmanlarımız ve hazırlık dönemimiz oldu. 10 Temmuz’da yola çıktık, bugün onuncu günümüz. Hedeflerimize aşağı yukarı ulaştık. Ufak tefek aksilikler oldu, önümüzde bir yangın vardı onu bekledik, onun dışında iyi gidiyoruz. Günde en fazla 75 kilometreyi gördük" şeklinde konuştu.

"Kendi içimize bir yolculuk yapıyoruz"
Yaz aylarının kavurucu güneşinden korunmak için sabah saat 5’te yola çıktıklarını belirten Pekçedenöz, toplamda 4 saatlik yol alma sürelerinin gayet rahat geçtiğini söyledi. Pekçedenöz, çok uzun yokuşlar olduğunu ama çocuklarına bu yolda pes etmemeyi öğrettiğini ifade ederek, "Bu yolculukta aslında aile olarak kendi içimize bir yolculuk yapıyoruz. Çocuklar geri döndüklerinde bambaşka insanlar olacaklar" diye konuştu.

"Kaş-Demre arası bizi çok zorladı"
Eşinin maceracı ve spora yatkın biri olduğunu dile getiren 42 yaşındaki Özgül Pekçedenöz ise, bu fikrin ilk etapta kulağa çok çılgınca geldiğini söyleyerek, "İkimiz de çalıştığımız için çocuklarla çok fazla zaman geçiremiyoruz, sonradan düşününce onlarla zaman geçirmek adına yavaş yavaş aklıma yattı. Hepimizin zorlu anları oluyor ama şuana kadar pes edecek kimse çıkmadı. Babamıza bazen söyleniyoruz ama şuana kadar pes eden olmadı. Zorlandığımız yokuşlar oldu, özellikle Kaş-Demre arası bizi çok zorladı. Dün Kumluca-Kemer arası çok zorladı bizi, baya bir yorulduk. İyi anılarıyla, kötü anılarıyla çocuklarımız hayatları boyunca unutmayacaklar bu yolculuğu" dedi.
Pekçedenöz, yol kenarlarının çok kirli olduğunu da dile getirerek, çevreye cam atılmaması konusunda çağrıda bulundu.

"Ablamı gıcık edip önüne geçiyorum"
Ailenin kızı Ceren Pekçedenöz (14), bisiklet kullanmayı çok sevdiğini, evden markete bile bisikletle gittiğini ifade ederek, "Yolculuğun zor yerleri oldu, keşke gelmeseydim, evde olmak nasıl diye düşündüğüm oldu ama güzel geçiyor. Bu yolun sonunda güzel anılar biriktireceğimi düşünüyorum" diye konuştu.
Ailenin en çok yorulanı ise en küçük üyesi Mithatcan Pekçedenöz oldu. Otele vardığında uyuyup dinlenen Mithatcan’ın yolda genellikle ablasının önde gittiğini belirterek, "Benim onu gıcık edip geçtiğim zamanlar da oluyor" demesi gülümsetti.

Pedal çeviren "Küçük 1 Aile" Antalya’ya vardı

Pedal çeviren "Küçük 1 Aile" Antalya’ya vardı

Pedal çeviren "Küçük 1 Aile" Antalya’ya vardı

Pedal çeviren "Küçük 1 Aile" Antalya’ya vardı

Pedal çeviren "Küçük 1 Aile" Antalya’ya vardı

Pedal çeviren "Küçük 1 Aile" Antalya’ya vardı

Pedal çeviren "Küçük 1 Aile" Antalya’ya vardı

Pedal çeviren "Küçük 1 Aile" Antalya’ya vardı

Pedal çeviren "Küçük 1 Aile" Antalya’ya vardı

Pedal çeviren "Küçük 1 Aile" Antalya’ya vardı

Pedal çeviren "Küçük 1 Aile" Antalya’ya vardı

Pedal çeviren "Küçük 1 Aile" Antalya’ya vardı

Pedal çeviren "Küçük 1 Aile" Antalya’ya vardı

Pedal çeviren "Küçük 1 Aile" Antalya’ya vardı

Pedal çeviren "Küçük 1 Aile" Antalya’ya vardı

Pedal çeviren "Küçük 1 Aile" Antalya’ya vardı

Pedal çeviren "Küçük 1 Aile" Antalya’ya vardı

Pedal çeviren "Küçük 1 Aile" Antalya’ya vardı

Pedal çeviren "Küçük 1 Aile" Antalya’ya vardı

Pedal çeviren "Küçük 1 Aile" Antalya’ya vardı

Pedal çeviren "Küçük 1 Aile" Antalya’ya vardı

Pedal çeviren "Küçük 1 Aile" Antalya’ya vardı

Pedal çeviren "Küçük 1 Aile" Antalya’ya vardı

Pedal çeviren "Küçük 1 Aile" Antalya’ya vardı

Pedal çeviren "Küçük 1 Aile" Antalya’ya vardı

Pedal çeviren "Küçük 1 Aile" Antalya’ya vardı

Pedal çeviren "Küçük 1 Aile" Antalya’ya vardı

Pedal çeviren "Küçük 1 Aile" Antalya’ya vardı

Pedal çeviren "Küçük 1 Aile" Antalya’ya vardı
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