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Pedal çeviren müzisyenlerin melodileri eşliğinde bisiklet turu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2019 11:16 | Son Güncelleme

Trakya Üniversitesi Bisiklet Topluluğu ve Arda Bisiklet Derneği Edirne'nin tarih, kültür ve gastronomi duraklarının yer aldığı bisiklet rotasında "Tarih, Kültür Gastronomi ve İnanç Bisiklet Turu" düzenledi - Edirne'de pedal çeviren müzisyenlerin çalgılarından çıkan melodiler eşliğinde kentin bisiklet rotasının tanıtıldığı etkinlik ilgi çekti

EDİRNE (AA) - Edirne'de pedal çeviren müzisyenlerin çalgılarından çıkan melodiler eşliğinde kentin bisiklet rotasının tanıtıldığı etkinlik ilgi çekti.

Trakya Üniversitesi Bisiklet Topluluğu ve Arda Bisiklet Derneği Edirne'nin tarih, kültür ve gastronomi duraklarının yer aldığı bisiklet rotasında "Tarih, Kültür Gastronomi ve İnanç Bisiklet Turu" düzenledi.

Trakya Üniversitesi Rektörlüğü önünden başlayan turda bisikletçilerin arasındaki müzisyenler ise tura ayrı bir keyif kattı. Çift kişilik bisikletlerin (tandem) arka selesinde oturan müzisyenlerin klarnet ve trampetlerinden çıkan melodi, turu renkli hale getirdi.

Selimiye Camisi, Büyük Sinagog, Tunca ve Meriç Köprüleri ve ciğerciler sokağında hareketli ritimler eşliğinde pedal çeviren bisikletliler Karaağaç'ta bulunan Lozan Anıtı'nda yaklaşık 20 kilometrelik turu tamamladı.

Tura, tandem bisiklet yardımıyla görme engelli Abdullah Çelik ve ampute sporcu Ömer Yıldız da katıldı.

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, AA muhabirine turizm için yeni bir rota oluşturulduğunu söyledi.

Tabakoğlu, sağlık ve medeniyet anlayışının en güzel simgesi olan bisiklet kültürünün gelişmesi için daha fazla çalışma yürüteceklerini belirtti.

Trakya Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Burak İşçimen de kentin turistik ögelerinin göz önüne alınarak oluşturulan rotanın Edirne'ye olumlu katkı yapacağını ifade etti.

Tura katılan görme engelli Abdullah Çelik ise hayatında ilk kez bisiklete binme deneyimi yaşadığını belirterek, "Çok güzel bir duygu. Güzel bir şekilde eğleneceğiz." dedi.

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Bisiklet turu Edirne Trakya Üniversitesi (TÜ) Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu turizm

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