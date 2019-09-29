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Pedal çevirerek tasarım ve beceri atölyesi açtılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2019 17:03 | Son Güncelleme

"Umuda Pedal Ekibi"nin topladığı bağışla TEGV Mardin Savur Öğrenim Birimi'nde oluşturulan tasarım ve beceri atölyesinin açılışı yapıldı

MARDİN (AA) - "Umuda Pedal Ekibi"nin topladığı bağışla Mardin'in Savur ilçesindeki Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) Mardin Savur Öğrenim Birimi'nde oluşturulan tasarım ve beceri atölyesi açıldı.

TEGV bünyesindeki, bisiklete binmeyi yaşam biçimi olarak benimseyen doktorlar ve iş insanları tarafından oluşturulan "Umuda Pedal Ekibi", Mardinli çocuklar için Uluslararası Bisiklet Girişimi (GBİ) EUROPE etkinliği kapsamında Milano'dan Münih'e pedal çevirdi.

Bisiklet sürülerek toplanan bağışla TEGV Mardin Savur Öğrenim Birimi Abdülgani Aras Etkinlik Merkezi'nde oluşturulan tasarım ve beceri atölyesi, törenle hizmete açıldı.

TEGV Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Levend Kılıç, yaptığı konuşmada, yaklaşık 25 yıldır ilkokul çağındaki çocukların okul dışı zamanlarında etkinlik yapmaları için Türkiye'nin 72 noktasında hizmet vermeyi sürdürdüklerini söyledi.

Bağışçı ve gönüllülere katkılarından dolayı teşekkür eden Kılıç, şunları kaydetti:

"Bazı meslekler vardır, hizmet ederken güçlükler yaşanan. Bunlardan biri de doktorlardır. Böyle bir grup doktor arkadaşımız İstanbul'da toplanarak Savur Öğrenim Birimi için günlerce pedal çevirerek bağış topladı. Onlara şükran borçluyum. Bu işler gönül işidir. Destek veren herkese teşekkürlerimi sunuyorum."

- "3 milyon çocuğumuzu nitelikli eğitimle buluşturduk"

TEGV Genel Müdürü Sait Tosyalı ise Türkiye'nin her bölgesine ulaşmayı hedeflediklerini belirterek, "Bugüne kadar 3 milyon çocuğumuzu TEGV çatısı altında nitelikli eğitimle buluşturduk. 21. yüzyılın öğrenme becerilerinden olan tasarım ve beceri atölyelerinin ilkini Tekirdağ'da kurmuştuk. Umuda Pedal Ekibi, yürüttükleri bağış kampanyasıyla 4 atölyenin kurulmasına vesile oldu. 1 Ekim'de Ergani'de de tasarım ve beceri atölyesi açacağız." dedi.

- "Çocukların nitelikli eğitimine katkı sağlıyoruz"

Ekip adına konuşan Erkan Koyuncu da gönüllülüğün aslında ne demek olduğunu gösterebildiklerini söyledi.

Savur'da atölye kurduklarını anlatan Koyuncu, şunları kaydetti:

"Tek yaptığımız aslında 800 kilometre bisiklet sürmekti. Tüm bunları sizin güzel kalpleriniz ve gönüllü çalışmalarınız sayesinde başardık. Bizler bunu yaparak, çocukların nitelikli eğitimine katkı sağlıyoruz. Yani sonuçların en güzeline ulaşıyoruz. Bu eğitimin devamlılığını sağlayanlar ise sizlersiniz. Böyle önemli bir oluşumun parçası olmamıza izin verdiği için TEGV ailesine teşekkür ederiz."

Konuşmaların ardından davetliler açılışı yapılan atölyeyi gezdi.

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Anahtar Kelimeler:
mardin tasarım ve beceri

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