Pedal çevirerek tasarım ve beceri atölyesi açtılar

"Bazı meslekler vardır, hizmet ederken güçlükler yaşanan. Bunlardan biri de doktorlardır. Böyle bir grup doktor arkadaşımız İstanbul'da toplanarak Savur Öğrenim Birimi için günlerce pedal çevirerek bağış topladı. Onlara şükran borçluyum. Bu işler gönül işidir. Destek veren herkese teşekkürlerimi sunuyorum."

Bağışçı ve gönüllülere katkılarından dolayı teşekkür eden Kılıç, şunları kaydetti:

TEGV bünyesindeki, bisiklete binmeyi yaşam biçimi olarak benimseyen doktorlar ve iş insanları tarafından oluşturulan "Umuda Pedal Ekibi", Mardinli çocuklar için Uluslararası Bisiklet Girişimi (GBİ) EUROPE etkinliği kapsamında Milano'dan Münih'e pedal çevirdi.

- "3 milyon çocuğumuzu nitelikli eğitimle buluşturduk"

TEGV Genel Müdürü Sait Tosyalı ise Türkiye'nin her bölgesine ulaşmayı hedeflediklerini belirterek, "Bugüne kadar 3 milyon çocuğumuzu TEGV çatısı altında nitelikli eğitimle buluşturduk. 21. yüzyılın öğrenme becerilerinden olan tasarım ve beceri atölyelerinin ilkini Tekirdağ'da kurmuştuk. Umuda Pedal Ekibi, yürüttükleri bağış kampanyasıyla 4 atölyenin kurulmasına vesile oldu. 1 Ekim'de Ergani'de de tasarım ve beceri atölyesi açacağız." dedi.

- "Çocukların nitelikli eğitimine katkı sağlıyoruz"

Ekip adına konuşan Erkan Koyuncu da gönüllülüğün aslında ne demek olduğunu gösterebildiklerini söyledi.

Savur'da atölye kurduklarını anlatan Koyuncu, şunları kaydetti:

"Tek yaptığımız aslında 800 kilometre bisiklet sürmekti. Tüm bunları sizin güzel kalpleriniz ve gönüllü çalışmalarınız sayesinde başardık. Bizler bunu yaparak, çocukların nitelikli eğitimine katkı sağlıyoruz. Yani sonuçların en güzeline ulaşıyoruz. Bu eğitimin devamlılığını sağlayanlar ise sizlersiniz. Böyle önemli bir oluşumun parçası olmamıza izin verdiği için TEGV ailesine teşekkür ederiz."

Konuşmaların ardından davetliler açılışı yapılan atölyeyi gezdi.

