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Pedallar engelliler için döndü

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2019 12:22 | Son Güncelleme

Bursa’da bisiklet tutkunları pedallarını engellilere umut olmak için çevirdi.Özel bir kolejin kampusunda başlayan bisiklet turu, Uludağ Üniversitesi’ne kadar devam etti.

Pedallar engelliler için döndü

Bursa’da bisiklet tutkunları pedallarını engellilere umut olmak için çevirdi.
Özel bir kolejin kampusunda başlayan bisiklet turu, Uludağ Üniversitesi’ne kadar devam etti. Çok sayıda bisiklet kulübü üyesinin de katıldığı turda bisikletçiler sırt çantalarında bulunan kahvaltılıkları kaynaşmak için birbirleriyle paylaştı. Tur daha sonra tekrar başladığı noktada sona erdi. Tura Nilüfer Belediye Meclisi Üyesi Serkan Çalışkan da katıldı. Serkan Çalışkan, Nilüfer Belediyesi olarak sosyal sorumluluk projelerinin her zaman yanında olacaklarını dile getirdi. Çalışkan, faaliyete katılan ve emeği geçenlere de teşekkür etti.

Pedallar engelliler için döndü

Pedallar engelliler için döndü

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