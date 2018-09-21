Pedallar 'otomobilsiz Çaycuma' için döndü

Yeliz ALAGÖZN ÇAYCUMA(Zonguldak),(DHA) ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde, 'Avrupa Hareketlilik Haftası ve Otomobilsiz Kent Günü' kapsamında bisiklet turu düzenledi. Çaycuma Belediyesi, Çaycuma Kent Konseyi ve Çaycuma Bisiklet Topluluğu'nun kent merkezinde düzenlediği etkinliğe çok sayıda bisiklet tutkunu katıldı. Çaycuma Kent Konseyi Bisiklet Grubu Başkanı Nurdan Candan, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de sanayi ve teknolojinin hızla gelişmesi, plansız ve çarpık şehirleşme gibi etkenlerin çevre sorunlarının artmasına neden olduğunu söyledi. Çevre kirliliği gerek havanın, gerekse suyun taşınabilir olması nedeniyle sınır tanımaz özellik taşıdığını ifade eden Candan, şöyle dedi 1999 yılından bu yana Avrupa ülkelerinin birçok şehrinde, 2001 yılından bu yana ise Türkiye'de bu konularda kamuoyu duyarlılığını artırmak, otomobil kullanımının azalması için farkındalık yaratmak ve halkın etkin katılımını sağlamak amacıyla Avrupa Hareketlilik Haftası ve Otomobilsiz Kent Günü yapılıyor. 16-22 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen hafta çerçevesinde, dünyanın dört bir köşesinde çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Bu turu bu kapsamda planlamış bulunmaktayız. İlçemizde son yıllarda yapılan düzenlemelerle otomobilsiz kent yolunda büyük adımlar atıldı. Yapılan bisiklet yolları, yayalaştırılmış alanlarla Çaycuma bölgenin bu alandaki lideri konumuna geldi. Biz de hem belediyemizin bu alandaki çalışmalarına destek vermek, hem de küresel ölçekteki bu soruna dünyadaki tüm duyarlı insanlarla birlikte ses vermek için bir araya geldik. Konuşmaların ardından her yaştan bisiklet tutkunu, şehir turu attı. Renkli görüntülere sahne olan bisiklet turu yaklaşık 3 kilometre sürdükten sonra Yalı Caddesi'nde sona erdi.

