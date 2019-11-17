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Pedallar, prematüre bebekler için döndü

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.11.2019 14:57 | Son Güncelleme

İZMİR'de Dr.

Tolga TAHÇI/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Kliniği çalışanları, 17 Kasım Dünya Prematüre Günü'nde farkındalık yaratmak için Karşıyaka'da bisiklete bindi.

İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Kliniği çalışanları, 17 Kasım Dünya Prematüre Günü kapsamında 'Prematüre Bebekler için Yaşama Pedal Çevir' etkinliğinde bir araya geldi. Karşıyaka Vapur İskelesi'nde toplanan 30 sağlık çalışanı, bisikletlerini mor renkte flama ve balonlarla süsledi. Toplanan grup, bisikletleriyle kornalar çalarak Mavişehir'e kadar pedal çevirerek prematüre bebekler için farkındalık yarattı. Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Kliniği Eğitim Sorumlusu Doç. Dr. Şebnem Çalkavur (53), prematüre olarak dünyaya gelen bebeklerin gelişiminin yakından takip edilmesi gerektiğini söyledi. Çalkavur, "Günümüzde her 10 bebekten biri, dünyaya prematüre olarak geliyor. Erken doğdukları için birçok sorunla karşılaşıyorlar. Prematüreliğin çok fazla nedeni olduğu için ne yazık ki çok önlenebilir gibi durmuyor. Dolayısıyla erken doğan bebekler için çok çabalamamız gerekiyor. Gerek solunum yolları hastalıkları gerek beyin ve nörolojik problemleri nedeniyle çok yakından takip ediyoruz. Sağlık personelleri olarak biz de bugün bir araya gelerek kutlamak istedik" dedi.

'BİZLER AİLELERİN YANINDAYIZ'

Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Kliniği Eğitim Sorumlusu Dr. Tülin Gökmen Yıldırım (47) da her sene farklı bir aktiviteyle Dünya Prematüre Günü'nü kutladıklarının altını çizdi. Yıldırım, "Ekip olarak prematüre bebeklerin sorununa ve durumuna vurgu yapmak için bisikletlerimizle birlikte toplandık. 36 haftadan önce doğan bebekleri prematüre olarak adlandırıyoruz. Prematüre olarak doğan bebekler, çeşitli sorunlarla daha sık karşılaşıyor. Ancak bizler, her zaman ailelerle birlikte bu problemleri halletmeye çalışıyoruz. Her yıl 17 Kasım'da farklı aktiviteler yapıyoruz. Bu yıl bisikletlerle farkındalık yaratmak istedik" ifadelerini kullandı.

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