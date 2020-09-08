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'Pedallarda' buluşuruz: AMD şimdi de bisiklet üretti! İşte özellikleri ve fiyatı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 08.09.2020 15:15 | Son Güncelleme

Intel ile kıyasıya bir rekabet içinde olan AMD, bu kez işlemci üretmedi. AMD Fan Store'daki bilgilere göre AMD, ABD'de çeşitli koşullara uygun bisiklet satmaya başladı. Bisikletlerin tasarımı ise göze hayli hoş görünüyor. Peki AMD bisikletinin fiyatı da o kadar hoş mu?

'Pedallarda' buluşuruz: AMD şimdi de bisiklet üretti! İşte özellikleri ve fiyatı

AMD Ryzen işlemcilerle yoluna devam ediyor. Bundan yıllar önce hisseleri 2 dolara kadar düşen AMD, şimdi ise Intel'in hisse değerini bile geçmiş durumda. Değeri artan AMD, şimdi ise yeni bir ürününün satışına başladı. Bu ürün ne yeni bir Ryzen serisi işlemci ne de AMD imzalı bir ekran kartı oldu. Bu ürün bir bisiklet.

AMD bisiklet-2

AMD MARKALI BİSİKLETLER SATIŞA ÇIKTI

AMD'nin resmi mağazası Fan Store üzerinden bisiklet satmaya başladığı ortaya çıktı. AMD markalı bisikletlerin herhangi bir bisikletten farkı yok. Her bisiklet gibi bir gidonu, iki tekeri olan bisiklet üzerindeki AMD logosuyla ise küçük bir kafa karışıklığı yaratıyor. Zira, AMD logolu bir bisiklet görmeye alışık değiliz. 21 vitesi bulunan ve özel bir süspansiyon sistemine sahip olan AMD bisikletleri, dağ ve şehir hayatına uygun seçenekler de sunuyor.

AMD bisiklet

AMD BİSİKLETİNİN FİYATI NE KADAR?

AMD markalı bisikletin fiyatı 299 dolar olarak listelenmiş durumda. Halihazırda bisiklet, AMD'nin Fan Store'u üzerinden satın alınabiliyor. Fakat sadece ABD'deki tüketiciler AMD bisikletlerine erişebiliyor. AMD'nin bir sonraki satışa sunacağı ürün ise bisiklet gibi bir ürün olmayacak gibi. Zira AMD'nin yakın bir zamanda Zen 3 mimarisine sahip Ryzen işlemcileri tanıtması bekleniyor.

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