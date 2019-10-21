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Pedallarını çocuklarıyla birlikte çeviriyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2019 09:55 | Son Güncelleme

İZMİR'de, kadınların bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla oluşturulan 'Bisikletli Anneler Grubu'nun üyeleri, çocuklarını bisikletin arkasına oturtarak, şehri turluyor.

Pedallarını çocuklarıyla birlikte çeviriyorlar

Hande NAYMAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR'de, kadınların bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla oluşturulan 'Bisikletli Anneler Grubu'nun üyeleri, çocuklarını bisikletin arkasına oturtarak, şehri turluyor. Trafikte kadınların, çocukların ve bisikletlilerin varlığına dikkat çekip, sürücüleri uyarmayı amaçlayan grup sayesinde bisikletlilerin görünürlüğü artıyor.
İzmir'de kadınların bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla 3,5 yıl önce kurulan 'Bisikletli Anneler Grubu'nun üyeleri, çocuklarını bisikletin arkasına oturtarak, yolculuk yapıyor. Trafikte kadın, çocuk ve bisikletlilerin varlığına dikkat çekip, sürücüleri uyarmak amacıyla bir araya gelen üyeler, haftalık grup sürüşleri düzenliyor. Çoğu anne olan; ancak içlerinde çocuğu olmayan kadınların da bulunduğu grup sayesinde, kentte bisikletlilerin görünürlüğü artıyor. 'Bisikletli Anneler Grubu'nun kurucusu Selda Erbay, "Bisikletimin arkasında 2,5 yaşındaki kızım, yanımda 6 yaşındaki oğlumla birlikte trafiğe çıkıyorum. Onlarla beraber İzmir'in içinde her yere gidiyoruz, festivallere katılıyoruz. Grup ilk kurulduğu dönemde trafikte zorlanıyorduk. Dikkate alınmıyorduk. Kendimizi göstermek için daha çok çıkmaya başladık ve şu anda çok daha rahat hissediyoruz. Bisikletlilerin görünürlüğü arttıkça sürücüler de bizi tanımaya başladı" dedi.
'BİZİ GÖRSÜNLER İSTİYORUZ'
Amaçlarının, kadınların bisiklet sürmesini sağlamak olduğunu söyleyen Erbay, "Arkadaşlarımla birlikte haftalık düzenli turlarımız oluyor. Birlikte güzel vakit geçiriyoruz, geziyoruz. Kendimizi göstermiş ve farkındalık yaratmış oluyoruz. Amacımız 'Trafikte kadınlar var, çocuklar var, bisikletliler var' diyebilmek. Hepimiz ulaşımda bisikleti kullanıyoruz ve bizi görsünler istiyoruz. Bu grubu kurduğumda bu denli büyük bir katılım olacağını beklemiyordum ama gördüm ki kadınlar birlikte bisiklet sürmek istiyorlarmış. Bisikletli anneler olarak şehir içi turlar yapıyoruz, bisikletli kadınlar ise daha uzak mesafede aktif olabiliyor" diye konuştu.
'54 YAŞINA KADAR BİSİKLET SÜRMEDİM'
Biri 26 diğeri 27 yaşında olan 2 çocuk sahibi üye Aynur Kılıç (55), "Bisiklet kullanmayı yaklaşık 1,5 sene önce öğrendim. Her şeyden önce bütün kadınlara 'Yaşım genç değil, yapamam' diye düşünmemeleri gerektiğini söylemek istiyorum. Bu işe gerçekten gönül veriyorlarsa başlasınlar. Ben pedala hiç ayağımı koymamıştım. 1,5 sene önce ilk defa pedala ayağımı bastım şimdiyse Bergama, Çeşme, Selçuk gibi uzak ilçelere bisikletimle gidiyorum. Artık bisiklet tutkunu haline geldim. Bisiklet kullanmak her şeyden evvel açık havada yapılan bir spor ve kesinlikle herkese tavsiye ediyorum. İzmir'de araç kullanan bütün sürücülerin giderek bisikletlilere daha saygılı davrandığını düşünüyorum. Birkaç sene öncesine göre trafikte bizim de olduğumuzu kabullendiler. Özellikle grup sürüşlerinde rahat ediyoruz. Bireysel kullanımlarda da bisiklet yollarını tercih ediyoruz. Bizler de sürücülerimize karşı saygılıyız" dedi.
'FARKINDALIĞI ARTIRIYORUZ'
17 yaşında oğlu olan Hülya Candar da "Bu grubu arkadaşlarım vasıtasıyla öğrendim. Gruba katıldıktan sonra inanılmaz güzel bir sosyal çevrem oldu. Her hafta sonu minimum 50 kilometre olmak üzere bazen 100 kilometreye varan turlar yapıyoruz. Trafikte farkındalığı artırıyoruz. Kadınların bisiklet sürebileceğini ve bisikletin günlük yaşamın bir parçası haline gelmesi gerektiğini insanlara göstermeye çalışıyoruz. Bize özenen kadınlar oluyor, bizi durdurup soruyor ve grubumuza katılıyorlar böylelikle büyüyoruz. İzmir bisiklet sürmek için çok elverişli bir bölge" diye konuştu.

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Pedallarını çocuklarıyla birlikte çeviriyorlarPedallarını çocuklarıyla birlikte çeviriyorlarPedallarını çocuklarıyla birlikte çeviriyorlarPedallarını çocuklarıyla birlikte çeviriyorlar

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