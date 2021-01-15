Pedofil adamın elinden iki çocuğu kurtaran kahraman tamirci hapis cezasına çarptırıldı

34 yaşındaki Vladimir Sankin, Vladimir Zaitsev adlı pedofil bir adamı öldürmekten mahkeme tarafından suçlu bulunmuştu.
Sankin, sekiz yıl hapis cezasına çarptırıldı. Life Shot adlı yerel haber kaynağında yayınlanan videoda elleri kelepçeli Sankin’in gözü yaşlı eşine ve annesine sarılarak ağladığı görüldü.
34 yaşındaki Vladimir Sankin.
Vladimir Sankin ailesiyle vedalaşırken.
Sankin daha önce yaptığı açıklamada ya çocukları görmezden gelmesi gerektiğini ya da onları kurtarması gerektiğini söyleyerek “Benim yerimde kim olsa aynı şeyi yapar” demişti.
Yaşları 10 ve 14 olan iki çocuk Vladimir Zaitsev tarafından Rusya’nın Ufa şehrindeki dairesine götürülmek istendi. Zaitsev geçmişteki ‘sodomi’, ‘şiddet içeren cinsel eylemler’ ve çocuk istismarı suçları nedeniyle beş yıl, bir yıl ve 11 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.
Olayla ilgili raporlara göre; 54 yaşındaki saldırgan tarafından çocuklara gizlice alkol verildi, onlardan soyunmasını istedi ve reddetmeleri durumunda onları parçalayacağını söyledi.
Çocuklardan biri kaçmayı başardı ve yaşananları Sankin’e anlattı, bunun üzerine Sankin olay yerine koştu.
Gelen bilgilere göre Sankin, Zaitsev’i tuttu ve polis olay yerine varmadan önce Zaitsev’in ellerine, ayaklarına ve hayati organlarına tahta bir sopayla çok sayıda darbe indirdi.
Zaitsev’in aldığı darbeler nedeniyle değil, hipotermiden öldüğü belirtilse de Zaitsev üzerinde orantısız güç kullanıldığı tespit edildi.
Mahkeme Sankin’e sekiz yıl ağır hapis cezası verdi. Gözaltına alındığı esnada pişman olup olmadığı konusunda kendisine yöneltilen sorulara Sankin “Hayır, pişman değilim” yanıtını verdi.
Sankin hakkındaki suçlamaların düşürülmesi için 70 bin imzanın olduğu bir dilekçe verildi. Sankin’in avukatı Shota Gorgadze ise resmi itirazda bulunacağını söyleyerek “Vladimir gerçek bir erkek gibi davrandı. Karşılaştığı pedofilin elinden iki çocuğu kurtardı. Çıkan kavganın ardından pedofil öldü” dedi.
Avukat müvekkilini “Pedofil kişiyi görmezden gelemeyen ve çocukları tecavüzcüye karşı koruyan basit bir insan” sözleriyle nitelendirdi. Sankin’in eşi Polina Naumova ise “Eğer Vladimir olanları görmezden gelseydi neler olabileceğini kim bilebilirdi” dedi. Sankin’in annesi Galina da “Vladimir çocukları savundu. Adli tıp analizine göre Zaitsev donma sonucu öldü, onu oğlum öldürmedi, oğlum suçlu değil” dedi.
Vladimir ve eşi.
Sankin hapis cezasına çarptırıldı.