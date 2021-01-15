Pedofil adamın elinden iki çocuğu kurtaran kahraman tamirci hapis cezasına çarptırıldı

34 yaşındaki Vladimir Sankin, Vladimir Zaitsev adlı pedofil bir adamı öldürmekten mahkeme tarafından suçlu bulunmuştu.

Sankin, sekiz yıl hapis cezasına çarptırıldı. Life Shot adlı yerel haber kaynağında yayınlanan videoda elleri kelepçeli Sankin’in gözü yaşlı eşine ve annesine sarılarak ağladığı görüldü.

34 yaşındaki Vladimir Sankin.

Vladimir Sankin ailesiyle vedalaşırken.

"BENİM YERİMDE KİM OLSA AYNI ŞEYİ YAPAR"

Sankin daha önce yaptığı açıklamada ya çocukları görmezden gelmesi gerektiğini ya da onları kurtarması gerektiğini söyleyerek “Benim yerimde kim olsa aynı şeyi yapar” demişti.

Yaşları 10 ve 14 olan iki çocuk Vladimir Zaitsev tarafından Rusya’nın Ufa şehrindeki dairesine götürülmek istendi. Zaitsev geçmişteki ‘sodomi’, ‘şiddet içeren cinsel eylemler’ ve çocuk istismarı suçları nedeniyle beş yıl, bir yıl ve 11 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Olayla ilgili raporlara göre; 54 yaşındaki saldırgan tarafından çocuklara gizlice alkol verildi, onlardan soyunmasını istedi ve reddetmeleri durumunda onları parçalayacağını söyledi.