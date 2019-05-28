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"Pedofili" içeren ifadelerin bulunduğu kitabın yazarına suç duyurusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2019 18:51 | Son Güncelleme

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, 2013'te basılan ve pedofili içeren ifadelerin yer aldığı kitabın yazarı, basım ve dağıtımını yapan kişiler hakkında yasal süreç başlatıldı ve suç duyurusunda bulunuldu

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, pedofili içeren ifadelerin yer aldığı kitabın yazarı, basım ve dağıtımını yapan kişiler hakkında yasal sürecin başlatıldığı ve suç duyurusunda bulunulduğu bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, sosyal medya ve bazı haberlerde basım tarihi 2013 olan bir kitapta pedofili içeren ifadelere yer verildiğinin görüldüğü aktarıldı.

Söz konusu kitapta yer alan ifadelerin Türk Ceza Kanununun 226. maddesine aykırılık teşkil ettiği gerekçesiyle yazar, basım ve dağıtımını yapan kişiler hakkında yasal işlemlerin yapılması için Bakanlık Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünce gerekli yasal sürecin başlatıldığı belirtilen açıklamada, ilgililer hakkında da suç duyurusunda bulunulduğu kaydedildi.

Açıklamada, "Çocuklarımızın yüksek yararı ve toplumsal ahlaki yapımızın korunması önceliğimizdir. Bakanlık olarak çocuklarımızın ruhsal, psikolojik ve fiziksel gelişimlerini etkileyecek her türlü olumsuz içerikle mücadelemiz devam edecektir." ifadesine yer verildi.

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Anahtar Kelimeler:
aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kitap PEDOFİLİ suç duyurusu

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