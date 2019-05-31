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"Pedofili" ifadeler içeren kitabın yazarı ve yayıncısı hakkında iddianame

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2019 17:07 | Son Güncelleme

Kitabın yazarı Abdullah Şevki Yurtvermez ile kitabı basan yayınevinin sahibi Alaaddin Topçu hakkında "müstehcenlik" suçundan hazırlanan iddianame mahkemeye gönderildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, "pedofili" içeren ifadelerin bulunduğu kitabın yazarı Abdullah Şevki Yurtvermez ile kitabı basan yayınevinin sahibi Alaaddin Topçu hakkında "müstehcenlik" suçundan iddianame düzenledi.

Alınan bilgiye göre, nöbetçi asliye ceza mahkemesine gönderilen iddianamenin kabulü halinde Yurtvermez, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) "müstehcenlik" suçunu düzenleyen 226. maddesinin 3. fıkrası uyarınca 5 yıldan 10 yıla kadar, Topçu ise aynı maddenin 5. fıkrası uyarınca 6 yıldan 10 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak.

TCK 226/3. fıkrasında, "Müstehcen görüntü, yazı veya sözleri içeren ürünlerin üretiminde çocukları, temsili çocuk görüntülerini veya çocuk gibi görünen kişileri kullanan kişi, 5 yıldan 10 yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır", aynı maddenin 5. fıkrasında ise "Üç ve dördüncü fıkralardaki ürünlerin içeriğini basın ve yayın yolu ile yayınlayan veya yayınlanmasına aracılık eden ya da çocukların görmesini, dinlemesini veya okumasını sağlayan kişi, 6 yıldan 10 yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır" hükmü yer alıyor.

İddianamede, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile çok sayıda dernek ve baronun da "şikayetçi" olarak yer aldığı öğrenildi.

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Abdullah Şevki Yurtvermez Alaaddin Topçu iddianame PEDOFİLİ

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