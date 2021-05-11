HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Polonya'da pedofili rahip yakalandı! Kız çocuklarını gizli kamerayla kaydetmiş

Polonya'da pedofili rahip yakalandı! Kız çocuklarını gizli kamerayla kaydetmiş

11.05.2021 20:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Polonya’da bir rahip kız çocuklarını soyunma odasında gizli kamerayla kaydettiği için 1,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Polonya'da pedofili rahip yakalandı! Kız çocuklarını gizli kamerayla kaydetmiş

Polonya’da Lukasz P. isimli rahip, kız çocuklarını soyunma odasında gizli kamerayla kaydettiği gerekçesiyle 1,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Pedofili rahibin, dini eğitim kapsamında 2017 yazında reşit olmayan bir grup kız çocuğuyla birlikte Hırvatistan’a tatile gittiği ve tatil esnasında plajdaki soyunma odasında kız çocuklarını gizli kamerayla kaydettiği belirlendi.

KİŞİSEL BİLGİSAYARINDA ÇOK SAYIDA PEDOFİLİ İÇERİK BULUNDU

Hırvatistan’ta gözaltına alınan pedofili rahip hakkında Hırvatistan Savcılığı soruşturma başlatırken, Lukasz P.’nin el konulan bilgisayar ve telefonunda çok sayıda pedofili içerikli fotoğraf ve video bulundu. Hırvatistan Savcılığı daha sonra dosyayı Polonya’nın Zamosc kentindeki savcılığa iletti.

HALKA AÇIK TUVALETLERDE DE ÇEKİM YAPMIŞ

Zamosc Savcılığı yaptığı soruşturma neticesinde pedofili rahibin, küçük yaşta çocukların da aralarında bulunduğu uygunsuz fotoğraf ve videolara sahip olmak, onların üretilmesini ve yayılmasına imkan tanımak, yüzme havuzu, banyo ve tuvalet gibi umumun kullanımına açık alanlarda gizli kamera ile çekimler yapmak gibi 7 farklı suçtan hakkında dava açıldı.

SUÇUNU KABUL ETTİ

Savcılık, rahip Lukasz P.’nin söz konusu eylemleri dolayısıyla 30 kişinin de mağdur olduğunu belirledi. Zamosc Bölge Mahkemesi’nde yargılanmasına başlanılan rahip kendisine yöneltilen suçlamaları kabul ederek, pişmanlığını dile getirdi. Bu süreçte kilise tarafından açığa alınan rahip görülen son duruşmada 1,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme, pedofili rahibi ayrıca mağduriyetine sebebiyet verdiği her bir şahsa 5’er bin zloti olmak kaydıyla toplamda 30 kişiye 150 bin zloti (yaklaşık 33 bin avro) tazminat ödemeye mahkum etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bağışıklık sistemini güçlendirmenin en etkili 5 yoluBağışıklık sistemini güçlendirmenin en etkili 5 yolu
Yaşanan ölüm sonrası harekete geçtiler! Kullanımı durdurulduYaşanan ölüm sonrası harekete geçtiler! Kullanımı durduruldu
Robot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenlerRobot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenler
Anahtar Kelimeler:
Hırvatistan Polonya

En Çok Okunan Haberler

İçişleri Bakanlığı'ndan Ramazan Bayramı açıklaması

İçişleri Bakanlığı'ndan Ramazan Bayramı açıklaması

Gülsüm'ün katilinden 'pes' dedirten istek: Beni serbest bırakın

Gülsüm'ün katilinden 'pes' dedirten istek: Beni serbest bırakın

Müge Anlı'nın kardeşi ortaya çıktı!

Müge Anlı'nın kardeşi ortaya çıktı!

ABD'de gördü kapış kapış gidiyor!

ABD'de gördü kapış kapış gidiyor!

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Şehit aileleri muaf olacak

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Şehit aileleri muaf olacak

Akşener ve İmamoğlu'nun konvoyunda tartışma

Akşener ve İmamoğlu'nun konvoyunda tartışma

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na: Mafyayı nasıl çökerttiğimizi sorarsan anlatırım

Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na: Mafyayı nasıl çökerttiğimizi sorarsan anlatırım

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Çırılçıplak çatıda güneşlendi! Bu görüntüler Burdur'da çekildi

Çırılçıplak çatıda güneşlendi! Bu görüntüler Burdur'da çekildi

Anneler Günü'nde eşinden ve oğlundan dayak yedi

Anneler Günü'nde eşinden ve oğlundan dayak yedi

Thodex olayında bir ilk! Kabul edildi

Thodex olayında bir ilk! Kabul edildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.