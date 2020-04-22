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Pedro Almodóvar: 'Tecrit başladığından beri libidom beni terk etti'

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
SİNEMA TV  | Son Güncelleme

Koronavirüs tecridinin hayatına olan etkilerini konu alan bir yazı yayınlayan Oscar ödüllü yönetmen Pedro Almodóvar "Sanırım keder ve endişe, erotik fantezilerin yerini aldı" dedi.

Pedro Almodóvar: 'Tecrit başladığından beri libidom beni terk etti'

İspanyol yönetmen Pedro Almodóvar koronavirüs tecridi sırasındaki hayatıyla ilgili bir yazı kaleme aldı. Yönetmen yazıda tecridin cinsel arzu üzerindeki etkilerini tartışıyor.

Acı ve Zafer (Pain and Glory) adlı filmi bu yıl iki dalda Oscar adayı yönetmen yazıda şunları söyledi:

Tecrit başladığından beri libidom beni terk etti. Sanırım keder ve endişe, erotik fantezilerin yerini aldı

Almodóvar pandemi sırasında cinsel davranışa dair bir makale okuduktan sonra "cinsel isteklilik durumlarını kontrol etmek için kadın erkek demeden biz dizi arkadaşını aradığını" yazdı.

Bana farklı insanlarla süpermarketlerde buluşup tuvalette işi pişirmek için internetten buluşma ayarladığını söyleyen umutsuz arkadaşım hariç, genelde pandemi ve bunun sonucu olan tecrit, aradığım insanların çoğunluğunun erotik ihtiyaçlarını azaltmış.

TARTIŞMALI FİLMLERİN YÖNETMENİ

Almodóvar'ın aralarında Annem Hakkında Her Şey (All About My Mother), Konuş Onunla (Talk to Her) ve Sinir Krizinin Eşiğindeki Kadınlar (Women on the Verge of a Nervous Breakdown) da bulunan filmleri coşkulu, cüretkar ve bazen de tartışmalı cinsellik tasvirleriyle ünlü.

IndieWire'da yayımlanan ve Mar Diestro-Dópido tarafından tercüme edilen yazıda yönetmen tecrit sırasında izlediği filmlerden bir liste önerdi ve memleketi İspanya'daki duruma dair yorumlarda bulundu.

Yönetmen, “Boş sokakların kutladığı bir Paskalya Haftası'na veda ederken muhtemelen yine ıssız sokakların eşlik edeceği çok sayıda festival kapımızda" diye yazdı. Almodóvar yazısını 'Buna alışamıyorum.' cümlesiyle bitirdi.


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Anahtar Kelimeler:
Pedro Almodovar, Pain and Glory,

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