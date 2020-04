Pedro Almodóvar: 'Tecrit başladığından beri libidom beni terk etti'

İspanyol yönetmen Pedro Almodóvar koronavirüs tecridi sırasındaki hayatıyla ilgili bir yazı kaleme aldı. Yönetmen yazıda tecridin cinsel arzu üzerindeki etkilerini tartışıyor.

Acı ve Zafer (Pain and Glory) adlı filmi bu yıl iki dalda Oscar adayı yönetmen yazıda şunları söyledi:

Tecrit başladığından beri libidom beni terk etti. Sanırım keder ve endişe, erotik fantezilerin yerini aldı

Almodóvar pandemi sırasında cinsel davranışa dair bir makale okuduktan sonra "cinsel isteklilik durumlarını kontrol etmek için kadın erkek demeden biz dizi arkadaşını aradığını" yazdı.

Bana farklı insanlarla süpermarketlerde buluşup tuvalette işi pişirmek için internetten buluşma ayarladığını söyleyen umutsuz arkadaşım hariç, genelde pandemi ve bunun sonucu olan tecrit, aradığım insanların çoğunluğunun erotik ihtiyaçlarını azaltmış.

TARTIŞMALI FİLMLERİN YÖNETMENİ

Almodóvar'ın aralarında Annem Hakkında Her Şey (All About My Mother), Konuş Onunla (Talk to Her) ve Sinir Krizinin Eşiğindeki Kadınlar (Women on the Verge of a Nervous Breakdown) da bulunan filmleri coşkulu, cüretkar ve bazen de tartışmalı cinsellik tasvirleriyle ünlü.