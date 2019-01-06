MAGAZİN

Pedro Alonso'ya Türkiye’den sergi teklifi

MAGAZİN HABERLERİ  | 06.01.2019 17:14 | Son Güncelleme

La Casa de Papel dizisiyle tüm dünyada yıldızı parlayan İspanyol oyuncu Pedro Alonso, resim sanatına olan tutkusundan bahsedip, Türkiye’den sergi teklifi aldığını dile getirdi.

Pedro Alonso'ya Türkiye’den sergi teklifi

La Casa de Papel dizisindeki Berlin karakteriyle dünya çapında şöhrete kavuşan Pedro Alonso, GQ dergisine konuştu.

Resim yapmanın her zaman kendisi için özel bir yerde olduğunu ifade eden 47 yaşındaki İspanyol oyuncu şöyle konuştu: “Son 13-14 yıldır yaptığım her şeyin eksenine oturmaya başladı. Rolüme çalışırken, yolculuksırasında ve boş zamanımda yapacak bir şeyim yoksa, devamlı çiziyorum.

Resim benim için bir bakma ve öğrenme şekli. Çizmeye başladıktan sonra rolüme hazırlanma biçimim de değişti. Odaklanma kapasitemi artıran bir uğraş bu.

Geçtiğimiz aylarda Türkiye’deki bir sanat galerisinden sergi açma daveti aldığını söyleyen Alonso, “İki ay Türkiye’de kalıp resim yapmayı ve sergilemeyi gerçekten çok isterim. Eğer becerebilirsem, ölene kadar resim yapacağım” şeklinde konuştu.

PARTNERTürkiye'nin en güzel 10 kadınıTürkiye'nin en güzel 10 kadını
Orhan Gencebay: Hayatım film olmasa da olurOrhan Gencebay: Hayatım film olmasa da olur
Makyajsız pozunu paylaştı, beğeni yağdıMakyajsız pozunu paylaştı, beğeni yağdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Pedro Alonso La Casa De Papel La Casa de Papel'in Berlin

En Çok Okunan Haberler

Firmalar 3 liraya sigara satabilecek!

Firmalar 3 liraya sigara satabilecek!

AK Parti Belediye Başkan adayı hayatını kaybetti

AK Parti Belediye Başkan adayı hayatını kaybetti

Çocuklar Duymasın'a iki bomba transfer!

Çocuklar Duymasın'a iki bomba transfer!

Sevişme sahneleriyle olay olmuştu! Samimi açıklamalar

Sevişme sahneleriyle olay olmuştu! Samimi açıklamalar

Ukrayna canisi Pendik’teki mezarlıkta bu notu bırakmış

Ukrayna canisi Pendik’teki mezarlıkta bu notu bırakmış

Otobüsün sağa sola gittiğini fark eden hostes çığlığı bastı

Otobüsün sağa sola gittiğini fark eden hostes çığlığı bastı

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Sıla ameliyat olacak! 'Her yerim mordu, iç kanama....'

Sıla ameliyat olacak! 'Her yerim mordu, iç kanama....'

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Hamilelik iddialarının ardından Ebru Gündeş'ten dikkat çeken paylaşım!

Hamilelik iddialarının ardından Ebru Gündeş'ten dikkat çeken paylaşım!

Hakan Ural'dan Gel Konuşalım açıklaması! Programdan ayrıldı mı?

Hakan Ural'dan Gel Konuşalım açıklaması! Programdan ayrıldı mı?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Orhan Gencebay: Hayatım film olmasa da olur

Orhan Gencebay: Hayatım film olmasa da olur

Hadise'den makyajsız pazar paylaşımı

Makyajsız pozunu paylaştı, beğeni yağdı

Nez'in vasiyeti: Bedenim kadavra olacak

Nez'in vasiyeti: Bedenim kadavra olacak

Survivor yarışmacısı Ezgi Avcı ile Nemanja Djurisic nişanlandı

Survivor yarışmacısı ünlü basketbolcuyla nişanlandı

Kate Upton hamilelik kilolarını vermeye çalışıyor

Bu halinden eser kalmadı! Kilolarıyla başı dertte

Bohemian Rhapsody oyuncuları Rami Malek ve Lucy Boynton aşk yaşıyor

Film beraberinde aşkı da getirdi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.