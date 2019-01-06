Pedro Alonso'ya Türkiye’den sergi teklifi

La Casa de Papel dizisindeki Berlin karakteriyle dünya çapında şöhrete kavuşan Pedro Alonso, GQ dergisine konuştu.

Resim yapmanın her zaman kendisi için özel bir yerde olduğunu ifade eden 47 yaşındaki İspanyol oyuncu şöyle konuştu: “Son 13-14 yıldır yaptığım her şeyin eksenine oturmaya başladı. Rolüme çalışırken, yolculuksırasında ve boş zamanımda yapacak bir şeyim yoksa, devamlı çiziyorum.

Resim benim için bir bakma ve öğrenme şekli. Çizmeye başladıktan sonra rolüme hazırlanma biçimim de değişti. Odaklanma kapasitemi artıran bir uğraş bu.

Geçtiğimiz aylarda Türkiye’deki bir sanat galerisinden sergi açma daveti aldığını söyleyen Alonso, “İki ay Türkiye’de kalıp resim yapmayı ve sergilemeyi gerçekten çok isterim. Eğer becerebilirsem, ölene kadar resim yapacağım” şeklinde konuştu.

