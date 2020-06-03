Pedro Henrique ırkçılık tepkisi

Hes Kablo Kayserispor futbolcusu Pedro Henrique, ırkçılık yapılmasına tepki gösterdi.
Amerika Birleşik Devletleri'de siyahi bir vatandaşın polisler tarafından öldürülmesi ile başlayan ve kısa sürede tüm dünyanın tepkisini çeken ırkçılık ile ilgili olarak Pedro Henrique de sessiz kalmadı. Siyahi bir vatandaşın eli ile beyaz tenli bir vatandaşın elini birleştirerek yumruk yaptığı bir fotoğrafı "Birlikten kuvvet doğar" mesajı ile paylaşan Pedro Henrique, takipçilerinden büyük destek gördü.
(İHA)
Tugay Kerimoğlu'ndan Fenerbahçe itirafı
F.Bahçeli futbolcudan harika asist
Kaan Ayhan'dan G.Saray yanıtı
F.Bahçe transferde bombayı patlatıyor
Yıldız futbolcu Galatasaray'ı açıkladı
İşte Malcolm Delaney'in yeni takımı
Roma’dan büyük destek
Şenol Güneş'ten teşekkür
Hasan Ali Kaldırım ezeli rakibe gidiyor!
Transfer görüşmeleri başladı!
Nuri Şahin için flaş transfer açıklaması
Trabzonspor'da performans testi
Okuyucu Yorumları 0 yorum