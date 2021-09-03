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Pegasus casus yazılımı: 10'dan fazla ülkedeki yüzlerce gazeteci, siyasi ve aktivistin izlendiği iddia ediliyor

03.09.2021 07:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir İsrail şirketinin geliştirdiği casus yazılımın, bazı otoriter devletler tarafından kullanıldığı ve aralarında aktivistler, gazeteciler, iş insanları ve siyasetçilerin bulunduğu çok sayıda kişinin hedef alındığı iddia ediliyor. Veri sızıntısı sonucu başlayan araştırmanın 50 binden fazla cep telefonu numarasını kapsadığı belirtiliyor.

Pegasus casus yazılımı: 10'dan fazla ülkedeki yüzlerce gazeteci, siyasi ve aktivistin izlendiği iddia ediliyor

Bir İsrail şirketinin geliştirdiği casus yazılımın, bazı otoriter devletler tarafından kullanıldığı ve aralarında aktivistler, gazeteciler, iş insanları ve siyasetçilerin bulunduğu çok sayıda kişinin hedef alındığı iddia ediliyor.

Veri sızıntısı sonucu başlayan araştırma, The Washington Post, the Guardian ve Le Monde'un de aralarında olduğu 16 medya kuruluşu tarafından gerçekleştirildi ve haberleştirildi.

Sızıntının 50 binden fazla cep telefonu numarasını kapsadığı belirtiliyor.

Araştırmaya katılan medya kuruluşlarından The Guardian gazetesinde yer alan habere göre, küresel olarak hedef alınan gazeteciler arasında, CNN, The New York Times, Al Jazeera, Le Monde, Bloomberg gibi kuruluşlarda çalışan isimler de yer alıyor.

Washington Post gazetesi, 50 ülkeden 1000 numaranın sahiplerinin belirlenebildiğini aktarıyor. Bu listede Arap kraliyet ailelerinin üyeleri ile 65 iş insanı, 85 aktivist, 189 gazeteci ile aralarında devlet başkanlarının da olduğu 600'den fazla siyasi yer alıyor.

Numaraların ait olduğu kişiler üzerinde yapılan araştırma, listenin toplam 10 ülke üzerinde yoğunlaştığını gösteriyor. Bu ülkeler; Azerbaycan, Bahreyn, Macaristan, Hindistan, Kazakistan, Fas, Ruanda, Meksika Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri.

Suudi Arabistan'ın söz konusu yazılımı, İstanbul'daki konsolosluğunda öldürülen Cemal Kaşıkçı cinayetinde de kullandığı iddia ediliyordu.

Kaşıkçı'nın bir grup arkadaşı, NSO şirketine İsrail ve Kıbrıs'ta dava açmıştı.

Şirket, muhalif isimleri hedef almakta Suudi Arabistan'a yardım etmekle suçlanıyordu.

NSO Group tarafından geliştirilen yazılım, hedef alınan kişinin telefona cevap vermesi halinde dahi yüklenebiliyor.

Hindistan hükümeti reddetmişti

Washington Post gazetesi, listenin haber organizasyonları ile Forbidden Stories isimli Paris merkezli, kar amacı gütmeyen bir gazetecilik oluşumu ve Uluslararası Af Örgütü tarafından paylaşıldığını duyurdu.

Gazete, gerçekte ne kadar kişiye ait telefon üzerinde casusluk yapıldığının bilinmediğini ancak listedeki 15 bin numaranın Meksika'yı kapsadığını bildiriyor.

Listede numarası yer aldığı bildirilen isimler arasında, bir araç yıkama noktasında öldürülen Meksikalı bir serbest gazeteci de yer alıyor. Bu gazetecinin telefonu bulunamamıştı.

Hindistan'da yer alan bir araştırmacı gazetecilik sitesi olan The Wire, numaralardan 300'ünün ülkedeki çeşitli gazetecilere, muhalif siyasetçilere, bilim insanlarına ve aktivistlere ait olduğunu duyurdu.

Hindistan hükümeti 2019 yılında, WhatsApp'ın NSO Group'a dava açması sonrası, ülke vatandaşlarının casus yazılım ile hedef alındığı iddialarını yalanlamıştı.

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı

Firma iddiaları reddediyor

Pegasus yazılımı, sızdığı telefonun tüm özelliklerinin uzaktan kumanda ile kontrol edilmesine olanak sağlıyor.

NSO firması Pazar günü yayımlanan haberler sonrası bir açıklama yaparak, haberlerin "desteksiz teoriler ve yanlış çıkarımlar" içerdiğini savundu ve dava açma tehdidinde bulundu.

NSO firması, Cemal Kaşıkçı cinayetinde bu teknolojinin kullanıldığı iddiasını da yalanladı ve yazılımın yalnızca "incelenmiş ülkelerin güvenlik güçleri ve istihbarat örgütlerine satıldığını" açıklandı.

Şirket, Pegasus adlı yazılımının Avrupa'daki bir stadyuma düzenlenmesi planlanan bir saldırının engellenmesine ve Meksikalı uyuşturucu baronu El Chapo'nun yakalanmasına katkıda bulunduğunu söylüyor.

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