Pegasus casus yazılımı: Emmanuel Macron da listede

İsrailli teknoloji şirketi NSO'nun geliştirdiği casus yazılım Pegasus'un kullanıldığı cep telefonlarına yönelik yeni bilgiler ortaya atıldı. Dünya genelinde cep telefonları hedef alınan gazeteci, muhalif ve siyasetçiler arasında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un da olduğu iddia edildi.

Uluslararası Af Örgütü ve farklı ülkelerden basın kuruluşlarıyla birlikte yapılan ortak araştırmada yer alan Paris merkezli medya kuruluşu Forbidden Stories, Macron'a ait bir cep telefonunun da listede olduğunu duyurdu. Forbidden Stories'in Başkanı Laurent Richard, Macron'a ait bir telefon numarasının listede yer aldığını ancak telefona gerçekten sızılıp sızılmadığının henüz netlik kazanmadığını belirtti.

Dünya genelinden 50 binin üzerinde numaranın yer aldığı listede Macron'un yanı sıra Fransız hükümet yetkillilerinin de olduğu bildirildi. Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada, "iddiaların doğrulanması durmunda, "son derece ciddi" oldukları belirtildi. Ve böyle bir durumda "bu karanlığı aydınlatmak için" her şeyin yapılacağı ifade edildi.

Fransa'da gazetecilerin cep telefonlarına sızıldığı iddiaları üzerine Salı günü soruşturma başlatıldı. Paris Savcılığı, soruşturmanın "kişisel hakları ihlal" suçunu da kapsadığını belirtti. Fransız basınında yer alan haberlere göre, Pegasus yazılımıyla, bilgileri ifşa portalı Mediapart ve Canard enchaîné gazetesinde çalışan gazetecilerin cep telefonları izlendi.

Pegasus yazılımı, "siber silah" olarak sınıflandırılıyor ve sadece devletlere "terörle mücadele" kapsamında satılıyor. On binlerce kişinin yer aldığı listede birçok ülkeden gazeteci, siyasetçi, muhalif ve iş insanı yer alıyor. Süddeutsche Zeitung'un haberine göre listede şimdiye kadar 14 devlet ve hükümet başkanına ait numara tespit edildi. Listede eski Lübnan Başbakanı Saad Hariri, Fas Kralı 6. Muhammed ve yakın çevresi ve Pakistan Başbakanı İmran Han'n numaraları da yer alıyor.

BM endişeli

Birleşmiş Milletler de izleme iddiaları üzerine ABD yönetimine başvurma kararı aldı. BM Genel Sekter Sözcülerinden Ferhan Haq, Genel Sekreter Antonio Guterres ya da diğer BM yetkililerinin de listede olup olmadığına dair bilgi vermezken, BM yetkililerinin iletişimine dair bildirilen her ihlalin endişe sebebi olduğunu ifade etti.

Pegasus yazılımı ile cep telefonlarına sızıldığına yönelik iddia, aralarında Alman Süddeutsche Zeitung, WDR ve NDR yayın kuruluşlarının da olduğu dünya genelinden gazeteler, Uluslararası Af Örgütü ve Forbidden Stories'in araştırmaları sonucunda ortaya atıldı.

dpa, AFP / GA, HT

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