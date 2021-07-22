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Pegasus casus yazılımı: Prenses Haya ve Latife'nin 'numaraları listede yer alıyor'

22.07.2021 05:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsrailli NSO şirketi tarafından geliştirilen casus yazılım Pegasus ile hedef alınan isimler arasında iki Dubai prensesinin de olduğu bildiriliyor. Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) Dubai Emiri'nin kızı olan Latife'nin ülkeden kaçışı dünya kamuoyu tarafından takip edilmişti.

Pegasus casus yazılımı: Prenses Haya ve Latife'nin 'numaraları listede yer alıyor'

İsrailli NSO şirketi tarafından geliştirilen casus yazılım Pegasus ile hedef alınan isimler arasında iki Dubai prensesinin de olduğu bildiriliyor.

Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) Dubai Emiri'nin kızı olan Latife'nin ülkeden kaçışı dünya kamuoyu tarafından takip edilmişti.

Prenses Latife, Şubat ayında kaydettiği bir videoda "rehin alındığını" ve hayatından endişe ettiğini söylüyordu.

Telefon listesinde, Dubai Emiri'nin Londra'ya kaçan eşi Prenses Haya'nın da yer aldığı bildiriliyor.

Veri sızması sonucu elde edilen 50 bin telefonluk liste, Uluslararası Af Örgütü ve 15'ten fazla basın kuruluşu tarafından inceleniyor.

Bu 50 binden fazla kişinin, her birinin telefonuna yazılım yüklenip yüklenmediği bilinmiyor ama listede olmak bu kişinin olası hedef olduğunu gösteriyor.

Birleşik Arap Emirlikleri de bu casus yazılımı kullanan ülkeler arasında sayılıyordu.

Uluslararası Af Örgütü, iki prensesin telefonlarının listede bulunması ile ilgili iddiaya ilişkin, yazılımın geliştiricisi NSO grubu hedef aldı ve "insan haklarını ihlal etmekle" suçladı.

Örgüt, kontrolsüz durumdaki istihbarat endüstrisinin için de düzenleme getirilmesi çağrısında bulundu.

https://www.youtube.com/watch?v=dIyiL\_WFYg4&t=1s

NSO Group şirketi ise yanlış bir iş yapılmadığı açıklamasını tekrarlıyor.

Şirket, yazılımın "terör ve diğer suçları önlemek için" geliştirildiğini ve ancak insan haklarına saygılı olan ülkelere satın alma hakkı tanındığı savunuldu.

İsrail hükümeti de iddialar üzerine harekete geçti

BBC'ye konuşan bir İsrail hükümet yetkilisi, Pegasus yazılımının incelenmesi için bir ekip kuruduğunu söyledi.

Prenses Latife geçen yıl Birleşik Arap Emirlikleri'nden kaçarak Umman üzerinden denize açılmış, bulunduğu tekne Hindistan yakınlarındayken silahlı kişilerin baskınına uğramış ve Latife Dubai'ye geri götürülmüştü.

Dubai yetkilileri, Prenses Latife'nin kaçışının "kötüye kullanmaya açık" olduğunu, Latife'nin "Dubai'de güvende" olduğunu açıklamışlardı.

Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Reşit El Maktum'un Dubai'den kaçan eşi Prenses Haya da İngiltere'de ikamet ediyor.

Prenses Haya'nın kaçırılarak Dubai'ye geri götürülmekten endişe ettiği belirtiliyordu.

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