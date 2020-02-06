Pegasus CEO'sundan Sabiha Gökçen'deki kazayla ilgili açıklama

Saat 18.19'da kazanın meydana gelmesinden sonra 18.36'da kendisinin başkanlığımda 18 kişilik ekibin toplanarak kazayı sevk ve idare ettiğini belirten Nane, "Toplanmış kazayı sevk ve idareye başlamıştır. Uçakta toplam 183 kişi vardır. Maalesef 3 vefatımız oldu. 180 misafirimiz kabin çalışanlarımız dahil hastanelere sevk edildi. Gelmeden saat 13.00 itibariyle hastaneye sevk edilen çalışan ve misafirlerimizin 56 tanesi taburcu olarak evlerine gönderildi. Bu zorlu süreç bizler kadar tabii ki yaralanan misafirlerimiz çalışanlarımız vefat eden yolcularımızın yakınları için de zor bir süreçtir. Ulaştırma Bakanlığımıza bağlı yetkililer çalışmalarını devam ettirmekte. Kara kutular alındı. Emniyet altına koyuldu. Onların deşifresi çalışmaları başlatıldı." diye konuştu.

Toplantıya Nane’nin yanı sıra Uçuş İşletme Genel Müdür Yardımcısı Nedim Özesen, Ticaret Genel Müdür Yardımcısı Güliz Öztürk ve Emniyet Yönetimi ve Kalite Uyumluluk İzleme Direktörü Murat Cem Alkan da katıldı. Nane, 3 kişinin hayatını kaybettiği 180 kişinin de yaralandığı kazayla ilgili konuşurken gözyaşlarını tutamadı.

Buraya gelmek hiç kolay değil. Özellikle can kaybının, hasarların, yaralanmaların olduğu bir noktada çıkıp konuşmak hiç kolay değil. Ama bundan sonraki ana işimiz bu yaraları sarmak için bize düşen ne görev varsa yapmaktır. Ekiplerimiz sürekli vefat eden ailelerimizin, hastanedeki yaralılarımızı kontrol etmektedir ve 24 saat mantığıyla çalışmaktadır. Süreç ilerledikçe, gelen bilgiler bizlere de iletilecek ve sizlerle de resmi sitelerden paylaşılacaktır. Ben bu süreçte bize destek olan tüm kamu kuruluşlarına, kaymakamlarımıza, belediye başkanlarımıza, tüm alan yetkililerimize, ulaştırma bakanlığımıza teşekkür ediyoruz.

Şirketimizin yıllık bazdaki skorları Avrupa Birliği standartlarından yüksektir. Tüm pilotlarımız risk almamaları, risk görüyorsa pas geçmeleri, gerektiğinde yedek meydana devretmek için teşvik edilmektedir. Bu uygulamalarımız sözde değildir, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğümüz tarafından her yıl denetlenmektedir. Uçaklarımız 5.3 yaş ortalamasıyla teknik ortalaması yüksek, genç uçaklardır. Ve bu uçaklarımızın bakımları regülasyonlarla uyum içinde takip edilir. Bu tür olaylar birçok faktörün bir araya gelmesinden oluşmaktadır. Kaza araştırma sürecinde çıkacak her türlü geliştirme ve iyileştirmeyi yerine getireceğimizi peşinen taahhüt ederiz. Kimsenin bu noktada şüphesinin olmaması gerekmektedir.

"BİZİM ŞİRKET OLARAK AÇIKLAMA YETKİMİZ YOKTUR"



Bu zorlu süreç bizler kadar tabi ki yaralanan misafirlerimiz, çalışanlarımız ve vefat eden yolcularımızın yakınları için zor bir süreçtir. Biz bu süreci en etkin şekilde atlatabilmek için otoritelerle birebir irtibatlı çalıştık. O nedenle de sivil havacılık regülasyonları olan ve çok katı şekilde yönetilen sektördür. Kaza gerçekleştiği andan itibaren komite otoriteleri geçer. Ve onların yönetiminde bilgi akışı yapılmaktadır, buna ilk açıklama da dahildir. Bizim şirket olarak açıklama yetkimiz yoktur.

"HEP BİRLİKTE RAPORUN ÇIKMASINI BEKLİYORUZ"



Biliyorum aklınızda tonlarca, onlarca soru var bu kaza nasıl neden oldu diye. Hali hazırda ulaştırma bakanlığımıza bağlı, kara araştırma inceleme kurulu yetkilileri çalışmalarını devam ettirmekte. Dün gece 02.00 gibi devreye girdiler, kara kutular alındı, emniyet altına konuldu. Ve onların deşifre çalışmaları başlatıldı. Hep birlikte raporun çıkmasını bekliyoruz.

Biz de Pegasus Havayolları olarak kurulduğumuz günden beri kuralları bire bir şekilde uymakta ve faaliyetlerimizi gerçekleştirmekteyiz. İşe alım sürecinden bagaj sevkine kadar geçen tüm yolculuğu kapsamaktadır. Ve tüm bu süreç Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’müzün yayınladığı kanun, yönetmelik ve regülasyonlar doğrultusunda yapılmaktadır.

Sizlerden de istirhamımız vardır. Bu yaraları ne kadar hızlı sararsak giden canları yerine getirmek mümkün değil ama en azından kalanların acısını hafifletmek elimizde. Biz de bu açıdan elimizden geleni yapmayı kendimize görev olarak edindik. Gelip bu acılı günümüzde mesajlarımızı iletmemize yardımcı olduğunuz için ben şahsım ve şirketim adına çok teşekkür ederim.



