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Pegasus Hava Yolları'na ait yolcu uçağı Zagreb'e zorunlu iniş yaptı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2018 18:42 | Son Güncelleme

Pegasus Hava Yolları'na ait yolcu uçağı motorunda yaşanan arıza nedeniyle Zagreb'e zorunlu iniş yaptı.

Pegasus Hava Yolları'na ait yolcu uçağı Zagreb'e zorunlu iniş yaptı!

İstanbul Sabiha Gökçek'ten kalkan Pagasus Hava Yollarına ait yolcu uçağının motorunda arıza çıktı. 13.45'te kalkan uçağın, 16.30'da Paris'te olması planlanıyordu. Uçak yaşanan arıza nedeniyle Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'e zorunlu iniş yaptı.

Uçağın içerisinin duman dile dolmasından dolayı yolcular zor anlar yaşadı.

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Pegasus Zagreb

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