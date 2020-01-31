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Pegasus Havayolları ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi arasında eğitim protokolü imzalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2020 19:26 | Son Güncelleme

Pegasus Havayolları ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi arasında “İstihdam garantili kabin memurluğu” protokolü imzalandı.Pegasus Havayolları Genel Müdürü Mehmet Tevfik Nane ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Haluk Kalyoncu’nun imzaladıkları eğitim protokolü ile “İstihdam Garantili Kabin Memurluğu Eğitimleri” verilecek.

Pegasus Havayolları ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi arasında “İstihdam garantili kabin memurluğu” protokolü imzalandı.

Pegasus Havayolları Genel Müdürü Mehmet Tevfik Nane ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Haluk Kalyoncu’nun imzaladıkları eğitim protokolü ile “İstihdam Garantili Kabin Memurluğu Eğitimleri” verilecek. Pegasus Havayolları ile eğitimi verecek olan Hasan Kalyoncu Üniversitesi arasında imzalanan protokolden sonra kabin memurluğuna ilginin daha da artması bekleniyor.

“Genç işsizlik sorununa çözüm bulmaya çalışıyoruz”
Hasan Kalyoncu Üniversitesi ile imzalanan protokol ile genç işsizliğe yönelik istihdam sağlanacağını ifade eden Pegasus Havayolları Genel Müdürü Mehmet Tevfik Nane, “Ülkemizin en büyük sorunlarından bir tanesi işsizlik, özellikle de genç işsizliği. Biz de Pegasus olarak Hasan Kalyoncu Üniversitesiyle yaptığımız bir çalışma doğrultusunda, gençlerimizin Hasan Kalyoncu Üniversitesinin Mecidiyeköy’de yer alan Sürekli Eğitim Merkezine yönlendiriyoruz. Burada aldıkları eğitim sonucunda, kendilerine iş garantili bir eğitim verdirip bu sayede arkadaşlarımızı işbaşı yaptırarak gençlerin işsizlik sorununa çözüm bulmaya çalışıyoruz” dedi

“Son 3 yılda 600 gencimize eğitim ve iş imkanı sağladık”
Hasan Kalyoncu Üniversitesiyle yapılan işbirliğiyle, birçok kişiye istihdam sağladıklarını ifade eden Nane, “2017 yılında başlattığımız bu programla bugüne kadar son 3 yılda yaklaşık 600 gencimize eğitim ve iş imkanı sağladık. Bu sene de yaklaşık 150 gencimize daha aynı şekilde eğitim ve iş imkanı sağlayacağız. Burada eğitime başlayan arkadaşlarımız biliyorlar ki Pegasus’da işleri garantidir ve işe başlıyorlar bu sayede. Bizim sosyal olarak da yapmamız gereken görevlerden bir tanesi de Hasan Kalyoncu Üniversitesi ile birlikte bu sosyal sorumluluğumuzu da istihdama katkı görevimizi de yerine getiriyoruz’’ ifadelerini kullandı.

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