Pegasus iptal edilen seferler nelerdir? Hangi uçuşlar iptal edildi? İşte Pegasus iptal olan uçak seferleri 11 Mart 2022 Cuma!

Pegasus iptal edilen seferler nelerdir? sorusunun yanıtını öğrenmek isteyen vatandaşlar internette araştırma yapıyor. Çarşamba günü yapılan açıklamada 10 Mart Perşembe günü ile 11 Mart Cuma günü gerçekleştirilmesi planlanan fakat Sabiha Gökçen Havalimanı Meteorolojik Acil Durum Komitesi kararı ve beklenen olumsuz hava koşulları sebebiyle iptal edilen seferler duyurulmuştu. Peki Pegasus iptal edilen seferler nelerdir? Hangi uçuşlar iptal edildi? Pegasus'un 11 Mart 2022 Cuma iptal olan uçak seferleri ve ayrıntılar haberimizde.

PEGASUS İPTAL EDİLEN SEFERLER NELERDİR?

İstanbul’da günlerdir verilen kar uyarısı sebebiyle İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanlarında uçuşların iptal olup olmayacağı konusunda Çarşamba günü Pegasus havayolu şirketinden açıklama yapıldı.

Pegasus'un sosyal medya hesabı ile web sitesinde 10-11 Mart tarihli uçuşların iptaline ilişkin yazılı açıklamada bulunuldu.

Pegasus'tan yapılan açıklama şu şekilde:

"Değerli misafirlerimiz,

Sabiha Gökçen Havalimanı Meteorolojik Acil Durum Komitesi kararıyla, beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle aşağıdaki uçuşlarımız iptal edilmiştir.

Ücretsiz bilet değişikliği veya iptali yapmak isterseniz; internet sitemiz ya da mobil uygulamamız aracılığıyla ya da çağrı merkezimiz üzerinden ücretsiz olarak yapabilirsiniz."

PEGASUS HANGİ UÇUŞLAR İPTAL EDİLDİ?

Pegasus'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Değerli misafirlerimiz,

Sabiha Gökçen Havalimanı Meteorolojik Acil Durum Komitesi kararıyla, beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle aşağıdaki uçuşlarımız iptal edilmiştir.

Ücretsiz bilet değişikliği veya iptali yapmak isterseniz; web sitemiz ve ve mobil uygulamamız aracılığıyla ya da çağrı merkezimiz üzerinden ücretsiz olarak yapabilirsiniz."

Pegasus, Sabiha Gökçen Havalimanı Meteorolojik Acil Durum Komitesi kararıyla, beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 11 Mart Cuma günkü iptal edilen uçuşları duyurdu.

PEGASUS İPTAL OLAN UÇUŞLAR LİSTESİ 11 MART CUMA

İşte Pegasus'un iptal olan uçuşlar listesi:



