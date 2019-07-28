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Pegasus Müşteri Deneyim Merkezini İzmir’de açtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.07.2019 12:34 | Son Güncelleme

PEGASUS Hava Yolları, müşteri deneyiminde en iyi olmak hedefi kapsamında Webhelp ile birlikte İzmir’de yeni Müşteri Deneyim Merkezi’nin kapılarını açtı.

Pegasus Müşteri Deneyim Merkezini İzmir’de açtı

Anıl UÇAN/İSTANBUL, (DHA) PEGASUS Hava Yolları, müşteri deneyiminde en iyi olmak hedefi kapsamında Webhelp ile birlikte İzmir’de yeni Müşteri Deneyim Merkezi’nin kapılarını açtı. 200 kişinin istihdam edileceği Müşteri Deneyim Merkezi’nin açılış törenine Pegasus CEO’su Mehmet Nane, Webhelp Türkiye CEO’su Metin Tarakçı, Pegasus Genel Müdür Yardımcısı Güliz Öztürk ve Pegasus Müşteri Deneyimi Müdürü Demet Yarkın ve çok sayıda yönetici katıldı.

“HEDEF 2 BİN 500 KİŞİLİK İSTİHDAM”

Dünya genelinde 35 ülkede 50 binden fazla çalışanı bulunan Webhelp’in Türkiye CEO’su Metin Tarakçı: “Bugün 4 binden fazla çalışanımız ile alanında lider pek çok ulusal ve uluslararası markaya hizmet veriyoruz. Pegasus’la imza attığımız bu işbirliği ile İzmir Gaziemir’deki operasyon merkezimizde bini aşkın kişiye iş imkanı sunuyoruz. Önümüzdeki dönemde ise İzmir’de 2 bin 500 kişiye iş imkanı yaratmayı hedefliyoruz” dedi

“MUTLU MÜŞTERİ İÇİN MUTLU ÇALIŞAN”

Merkezi Fransa’da bulunan Webhelp’in tüm dünyada başarıyla uyguladığı yeni iş modellerini Türkiye’ye taşıdıklarını belirten Tarakçı, “Temel inancımız ve mottomuz: Mükemmel bir çalışan deneyimi yaşatmadan, mükemmel bir müşteri deneyimi yaratamazsınız. Çalışanlarımızı mutlu etmek ve bağlılıklarını sağlamak için birçok aksiyon alıyoruz. Müşterilerimize en iyi hizmeti sunmanın, iyi bir çalışan deneyimiyle gerçekleştiğini düşünüyoruz. Pegasus ile olan çalışmamızda da bu motto ile hareket ettik ve tüm altyapıyı bunun üstüne kurduk. Pegasus’un müşteri deneyiminde en iyi olma hedefinin de ancak böyle gerçekleşebileceğine inanıyoruz” dedi.

(FOTOĞRAFLI)

Pegasus Müşteri Deneyim Merkezini İzmir’de açtı

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