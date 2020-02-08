Pegasus pilotları üzerinde yakıt baskısı mı var?

"Pegasus'ta ekstra yakıt fazla verilmiyor. Baskı böyle oluşuyor. Ama kuralları uygulayan bir pilot için bunun önemi yok. Yakıt belli bir seviyenin altına düştüğünde yedek hava meydana gider. Bu kadar basit. Baskı hissetse de riske girmemeli."

Sivil havacılık sektöründen deneyimli bir pilot da DW Türkçe'ye yaptığı açıklamada, meslektaşlarına "doğrudan bir baskı olabileceği" görüşüne katılmadığını belirtti.

Pegasus'un genel olarak yakıt maliyetinin artmaması için pilotların iniş sırasında pisti pas geçmelerini "olumlu karşılamadığı" öne sürülürken şirketten yapılan açıklamada bu iddia yalanlanmıştı.

"Kule İngilizce konuşmalıydı"

Kazayı da değerlendiren pilot, hatanın hem kokpitten hem de kuleden kaynaklandığını, ancak kulenin hata oranın daha az olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Kule biraz fazla pasif davranmış, daha etkili bir şekilde konuşabilirdi. 37 knot arka rüzgâr rapor edilmiş, sizden önceki iki uçak pas geçmiş, 'Niyetiniz nedir?' diye sormalıydı. Bunu da İngilizce yapmalıydı. Çünkü ikinci pilot yabancı. Türkçe bilmiyor. Belki kulenin açıklamasını duysa daha farklı davranabilirdi."

"Hesabını sorarlar"

DW Türkçe'ye konuşan başka bir pilot da düşük maliyetli havayolu şirketlerinin yakıt politikasına dikkat çekti.

Uluslararası bir havayolu şirketinde çalışan pilot, "Pegasus, low-cost (düşük maliyetli) taşımacılık yapan bir firma. Ryanair veya EasyJet gibi. Bu tip şirketler için zaman para demek, yakıt para demek. Bu sebeple firmanın kâr marjı, operasyon maliyetinin düşmesine bağlı. Ama pilotlar oluşabilecek şartlara göre (hava, meydan trafiği gibi) ekstra yakıt ister. Fakat bu ekstra yakıtı taşımak da bir maliyettir. Örneğin, taşıdığın her ekstra ton yakıt sana yaklaşık 100 kilo fazla yakıt yaktırır. Pegasus da yakıt konusunda minimum yasal limit neyse onunla uçulmasını ister. Düşük maliyetli şirketlerin hepsi aynı" dedi.