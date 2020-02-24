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Pegasus pilotu tutuklama istemiyle hakimliğe sevk edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.02.2020 20:57 | Son Güncelleme

5 Şubat’ta İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda meydana gelen uçak kazasıyla bağlantılı olarak ifadesi alınan kaptan pilotun tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildiği bildirildi.

Pegasus pilotu tutuklama istemiyle hakimliğe sevk edildi

5 Şubat’ta İzmir- İstanbul seferini yaparken iniş yaptığı Sabiha Gökçen Havalimanı’nda pistten çıkan ve üç kişinin hayatını yitirdiği uçak kazasıyla ilgili soruşturma kapsamında kaptan pilot Mahmut A.‘nın savcılık ifadesinin ardından tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildiği bildirildi.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, kazadan sonra tedavi gördüğü hastaneden taburcu edilen kaptan pilot Mahmut A. önce Anadolu Adalet Sarayı’na gönderildi ve burada savcılık tarafından ifadesi alındı. İfadesinin alınmasından sonra kaptan pilotun "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildiği bildiriliyor.

Pegasus Havayolları'na ait İzmir-İstanbul seferini yapan Boeing B737 800 tipi uçak inişten sonra Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkmış, kazada üç kişi hayatını kaybetmiş, 180 kişi yaralanmıştı. Kazadan bir gün sonra uçağın iki pilotu hakkında soruşturma başlatıldığı duyurulmuştu.

Kara kutu deşifre edildi

Demirören Haber Ajansı, 5 Şubat’ta yaşanan kazanın kara kutusunun Almanya’nın Braunschweig kentinde bulunan Alman Havacılık Kaza Soruşturma Bürosu'nda Amerikalı yetkililerin de nezaretinde deşifre edildiğini duyurmuştu. Kara kutu kayıtlarına göre kazada pilot hatasının düşük seviyede olduğu ileri sürülmüştü.

Geçen hafta da Düsseldorf'a inen bir Pegasus uçağının tekerleklerinin sıcaktan eridiği tespit edilmiş, 163 yolcu acil çıkışta bulunan şişme kaydıraklar üzerinden tahliye edilmişti. Olayda yaralanan olmadığı bildirilmişti.

DPA, DHA/ ETO, SSB

©Deutsche Welle Türkçe

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